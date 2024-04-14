Дуэт Данилина/Куламбаева обыграл одну из сильнейших пар мира

Однако это не помогло сборной Казахстана одолеть Японию, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

В Токио завершились матчи квалификации «Кубка Билли Джин Кинг» между сборным Японии и Казахстана, сообщает ФТК.

В заключительной игре Анна Данилина в дуэте с Жибек Куламбаевой в зрелищном матче обыграли 20-ю пару мира Сюко Аояма/Эна Сибахара со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 11:9.

В стартовой игре второго дня Юлия Путинцева проиграла Нао Хибино 4:6, 6:3, 6:7 (7:9).

Таким образом, итоговый счет поединка 3:1, а это значит, что в финальный этап командного чемпионата мира пробились японки.

Казахстанской команде в ноябре текущего года предстоит сыграть в плей-офф «Кубка Билли Джин Кинг».