Дуэт Данилина/Куламбаева обыграл одну из сильнейших пар мира
18
Однако это не помогло сборной Казахстана одолеть Японию, передает Kazpravda.kz
В Токио завершились матчи квалификации «Кубка Билли Джин Кинг» между сборным Японии и Казахстана, сообщает ФТК.
В заключительной игре Анна Данилина в дуэте с Жибек Куламбаевой в зрелищном матче обыграли 20-ю пару мира Сюко Аояма/Эна Сибахара со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 11:9.
В стартовой игре второго дня Юлия Путинцева проиграла Нао Хибино 4:6, 6:3, 6:7 (7:9).
Таким образом, итоговый счет поединка 3:1, а это значит, что в финальный этап командного чемпионата мира пробились японки.
Казахстанской команде в ноябре текущего года предстоит сыграть в плей-офф «Кубка Билли Джин Кинг».