Два новых рекорда установил Роналду

Футбол
112
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Один из побитых им рекордов - его собственный

Фото: instagram.com/alnassr

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Это произошло после матча заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги, в котором "Аль-Наср" обыграл "Аль-Иттихад" со счетом 4:2. В той игре 39-летний Роналду оформил дубль.

Таким образом, португалец довел число забитых мячей до 35 в нынешнем розыгрыше саудовского чемпионата – это рекорд турнира. Предыдущий рекорд принадлежал марокканцу Абдерразаку Хамдалле (34 забитых мяча в сезоне-2018/2019).

Также Роналду обновил рекорд саудовской лиги по результативным действиям, став лучшим бомбардиром турнира. В активе португальца 46 (35+11) очков в 30 матчах. Таким образом, Криштиану показал лучший результат в истории лиги. Он побил рекорд 18 мая, когда сделал 44-е результативное действие.

Кроме того, Роналду стал первым футболистом в истории, получившим статус лучшего бомбардира четырех национальных чемпионатов. За карьеру португалец становился лучшим бомбардиром Ла Лиги с мадридским "Реалом", в Серии А с "Ювентусом", в английской премьер-лиге с "Манчестер Юнайтед" и в чемпионате Саудовской Аравии с "Аль-Насром" в этом сезоне. Причем с "Реалом" нападающий трижды завоевывал "Золотую бутсу".

Лучшим ассистентом завершившегося чемпионата стал Рияд Марез – на его счету 13 голевых передач в 32 матчах за "Аль-Ахли".

По итогам чемпионата "Аль-Наср" набрал 82 очка и занял второе место. Команда Роналду, а также ставший чемпионом "Аль-Хиляль" (96) и "Аль-Ахли" (65) выступят в Лиге чемпионов.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы и победитель Лиги наций. За "Аль-Наср" он выступает с 2023 года. За это время Роналду набрал 79 очков  (64+15) в 69 за саудовский клуб во всех турнирах.

 

#новый #чемпион #рекорд #история #Роналду

Популярное

Все
Пенсионер взорвал свой дом газбаллонами в Петропавловске
Ушел из жизни патриарх отечественной медицины
Древние рукописи и манускрипты представили в Астане
Менталитет и характер нации – то, что веками созревает в крепком сплетении этнической культуры, духовных ценностей и человеческих добродетелей
Если есть спрос на спецовки – значит страна работает!
Поставлена задача спасти апорт как сорт
Два новых рекорда установил Роналду
Для решения энергетических проблем республике срочно нужна АЭС
Кандасом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан
Прививать культуру чтения, чтобы перестать верить на слово «интернет-экспертам»
Казахстан и Туркменистан нацелены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов
Вывозим сырье, порождаем фейковое производство
Бедой для природы оборачивается бескультурье
Показали достойный результат на состязаниях в России
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Что связывает Пушкина с областью Абай?
«Тайник-KZ» стал брендом
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Казахстан – не проходной двор
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
Посвящается поэту и гражданину
Фундамент языка закладывается с колыбели
У Казахстана уникальный культурный код
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Стал известен обладатель "Золотой бутсы" - 2024
Магомед Адиев возвращается за тренерский мостик сборной Каз…
Тони Кроос объявил о завершении карьеры после Евро-2024
Сколько Мбаппе будет зарабатывать в мадридском «Реале»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]