Два заместителя председателя КНБ освобождены от должностей

Указы и распоряжения
222
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Они оба заступили на эти посты в апреле прошлого года

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент подписал распоряжения об освобождении от должностей двух заместителей председателя КНБ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Так, распоряжениями главы государства:

Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника Службы антитеррора;

Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки.

Генерал-майоры национальной безопасности Руслан Сейсембаев и Аскар Амерханов были назначены на должности заместителей председателя КНБ РК в апреле 2023 года.

 

 

#КНБ #увольнение #распоряжение #Сейсембаев #Амерханов

Популярное

Все
На Трампа снова совершили покушение
В СКО завершили заселение всех пострадавших от паводков жителей
Бозумбаев поручил ускорить строительство домов в Акмолинской области
Два заместителя председателя КНБ освобождены от должностей
С двумя золотыми медалями завершил Казахстан Гран-при по дзюдо в Хорватии
Кабина аттракциона с женщиной и ребенком упала в парке Караганды
Команда Казахстана по футзалу сыграла со сборной Испании на ЧМ
Мощный тайфун обрушился на Шанхай
Сбежавшую в Турцию алматинского бухгалтера вернули в Казахстан
IT-центры запустят в двадцати регионах Казахстана
Данилина выиграла 10-й трофей в карьере под эгидой WTA
Интересные факты о V Всемирных играх кочевников
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане
Вторые сутки разыскивают трехлетнего малыша в области Жетісу
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана
Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале Moody's
Вступил в силу закон о запрете госслужащим РК участвовать в азартных играх
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Ризабек Айтмухан завоевал золото на чемпионате мира по борьбе
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Процедуру аккредитации СМИ упростят в Казахстане
Сату Токпакбаеву присвоено звание «Халық қаһарманы»
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Вступил в силу закон о запрете госслужащим РК участвовать в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]