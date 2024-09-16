Два заместителя председателя КНБ освобождены от должностей
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Они оба заступили на эти посты в апреле прошлого года
Президент подписал распоряжения об освобождении от должностей двух заместителей председателя КНБ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Так, распоряжениями главы государства:
Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника Службы антитеррора;
Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки.
Генерал-майоры национальной безопасности Руслан Сейсембаев и Аскар Амерханов были назначены на должности заместителей председателя КНБ РК в апреле 2023 года.