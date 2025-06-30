Местную полицейскую службу упразднили в РК

Указы и распоряжения
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Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел». Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законом внесены поправки в законы «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», «О правоохранительной службе», «О жилищных отношениях», «О профилактике правонарушений», «О дактилоскопической и геномной регистрации» и другие.

Первый блок поправок направлен на совершенствование вопросов прохождения правоохранительной службы.

Второй блок поправок направлен на повышение социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных госорганов, органов гражданской защиты и военнослужащих.

Третий блок поправок направлен на совершенствование деятельности органов внутренних дел.

Так, в целях реализации Указа «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» уточнены цели, задачи и принципы законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел, а также компетенция уполномоченных государственных органов.

В целях совершенствования организации деятельности полиции, упразднена местная полицейская служба.

Четвертый блок поправок предусматривает меры по промышленному использованию конопли, а также обеспечению профилактики правонарушений.

Так, Законом установлена компетенция Правительства по определению сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотиков, и определен порядок ее промышленной переработки.

Текст закона публикуется в печати.

#полиция #реформы #закон #МВД #МПС

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