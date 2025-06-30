В Казахстане усилят контроль за долевым строительством – подписан закон

Указы и распоряжения
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Законом внесены поправки в Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Социальный кодексы, а также 14 законов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Первый блок поправок направлен на обеспечение законности и прозрачности процессов долевого строительства, защиту прав и законных интересов дольщиков.

Вторым блоком поправок предусмотрено масштабирование пилотного проекта по инватакси.

В объем покрытия портала социальных услуг включена услуга по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, что позволит им вызывать транспорт с учетом своих специфических потребностей, обеспечивая таким образом свободу передвижения

Третий блок поправок направлен на повышение качества автомобильных дорог общего пользования.

В целях цифровизации дорожной отрасли в Законе «Об автомобильных дорогах» внедрена правовая основа для функционирования единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий.

Текст закона публикуется в печати.

#закон #строительство #инватакси

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