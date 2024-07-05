Свыше 25 млн тенге похитил директор филиала компании в области Жетісу

Мужчина взял из кассы крупную сумму денег и скрылся в неизвестном направлении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В апреле текущего года в полицию Коксуского района поступило заявление о хищении крупной суммы денег от представителя одного из акционерных обществ.

«В своем обращении он просил установить местонахождение директора одного из районных филиалов данного АО, который взял из кассы крупную сумму и скрылся в неизвестном направлении, – отметил заместитель начальника Коскуского РОП Адилет Макашев.

По словам представителя АО, подозреваемый воспользовался своим служебным положением, взял наличные деньги и исчез. При проверке выявлена недостача денег на сумму свыше 25 миллионов тенге.