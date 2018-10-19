ДВД переименованы в департаменты полиции

В Казахстане департаменты внутренних дел переименованы в департаменты полиции, сообщает Кazpravda.kz.
Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев 16 октября. Документ вводится в действие со дня его подписания.
Согласно изменениям департамент внутренних дел Астаны Министерства внутренних дел РК теперь называется департаментом полиции города Астаны МВД РК. Аналогично сменились названия и остальных городских и областных ведомств.
Также ДВД на транспорте поменял название на департамент полиции на транспорте.
Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев 16 октября. Документ вводится в действие со дня его подписания.
Согласно изменениям департамент внутренних дел Астаны Министерства внутренних дел РК теперь называется департаментом полиции города Астаны МВД РК. Аналогично сменились названия и остальных городских и областных ведомств.
Также ДВД на транспорте поменял название на департамент полиции на транспорте.