Смекалка плюс азарт

Сразу четыре площадки Уральска – областной центр детского технического творчества, спортзал школы № 31, туристско-образовательный комплекс «Евразия» и аэродром «Кордон» – стали местом спортивно-технических баталий республиканского уровня. В них приняли участие 180 школьников от 10 до 17 лет из всех регионов страны.

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Все ребята – победители отборочных этапов. Юные инженеры и конструкторы запускали модели самолетов, дронов и ракет. Капитаны соревновались в мастерстве маневрирования. Штурманы багги держали скорость, преодолевали препятствия и крутые повороты. Каждая модель – результат большого труда, поиска новых идей и технических решений. А состязания дают возможность выявить не только сильнейших, но и обменяться опытом и наработками.

Как отмечает директор областного центра детского технического творчества Бакытжан Мауленов, эти соревнования проводятся уже 15 лет подряд и стали важным образовательным проектом. В ряде стран, например, в Турции, Китае, Корее, победы на таких соревнованиях играют большую роль при поступлении в вузы на технические специальности.

Западно-Казахстанская область славится давними традициями внешкольного технического образования. В 1956 году в Уральске была организована Станция юных техников, сегодня ее преемником выступает областной центр детского технического творчества. Он работает по целому ряду направлений, обучая детей основам инженерии и робототехники, 3D-моделирования. В 2023 году здесь открылся кружок по сборке и управлению беспилотными летательными системами. Воспитанники центра занимают призовые места не только на республиканских, но и на международных соревнованиях. Вот и на этих состязаниях команда ЗКО стала лучшей в управлении дронами.

Команда Жамбылской области берет Кубок победителя восьмой год подряд. И каждый раз бьет рекорды. В 2025-м было шесть первых мест, нынче – уже восемь. Одно из них – по судомоделированию. Модель многоцелевого буксира восьмиклассника из Тараза Романа Крашенинникова признана лучшей в классе F-2-А.

– Судно должно не только держаться на плаву, но и не заваливаться на корму, быть маневренным, – рассказывает Роман. – Пришлось хорошо подумать. На сборку модели ушло восемь месяцев. Такой буксир в основном работает в портах, помогает заходить в швартовочный док большим кораблям, используется при тушении пожаров. Управляется небольшим экипажем.

Второе место разделили команды Костанайской области и ЗКО. Замкнули тройку лидеров юные изобретатели из Павлодарской области.