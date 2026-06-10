Иорданский блогер высоко оценил работу спасателей на Каспийском побережье

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он подчеркнул важность повседневной деятельности спасателей и работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Во время визита блогер не скрывал восхищения природой Каспийского моря. "Это одно из самых красивых морей, которые я когда-либо видел в своей жизни. Здесь очень красиво, а люди вокруг нас потрясающие. Меня хорошо встретили, большое спасибо!"- сказал он.

Юсеф Хаттаб посоветовал отдыхающим строго соблюдать правила безопасности. По его словам, купаться нужно только в специальных зонах, где дежурят спасатели. Он также призвал не покидать обозначенную территорию, не заходить в запрещенные места и не нарушать требования безопасности. "Спасатели работают круглосуточно, 7 дней в неделю и всегда готовы оказать помощь", - сказал блогер.