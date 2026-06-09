Казахстанские школьники завоевали 8 медалей на олимпиаде имени аль-Хорезми

Сборная РК показала стопроцентный результат, завоевав четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали

Фото: Минпросвещения

В городе Ташкент Республики Узбекистан завершилась Международная олимпиада имени аль-Хорезми по математике и информатике (KhMIO). В интеллектуальном состязании приняли участие одаренные школьники из 10 стран мира, продемонстрировав свои знания и навыки в решении теоретических и практических задач, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Цель олимпиады – выявление талантливых учащихся в области математики и информатики, а также развитие их научно-исследовательского и интеллектуального потенциала.

Сборная Казахстана, в состав которой вошли восемь школьников, показала стопроцентный результат, завоевав четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Обладателями золотых медалей стали:

Бердімұрат Ахмет – ученик 9 класса специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей Актюбинской области;

Бексұлтан Жанделдинов – ученик 8 класса специализированной школы-лицея «Жас Дарын» города Павлодара;

Алдияр Мұхитұлы – ученик 9 класса NIS города Алматы;

Әлішер Еламан – ученик 8 класса РФМШ города Алматы.

Серебряных медалей удостоены:

Әмір Белгімбаев – ученик 9 класса РФМШ города Алматы;

Ислам Ермұханов – ученик 9 класса специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей Актюбинской области;

Санжар Жангелді – ученик 9 класса специализированной школы-лицея-интерната имени Н. Нурмакова города Караганды.

Бронзовую медаль завоевал ученик 9 класса специализированной школы-лицея «Жас Дарын» города Павлодара Әлішер Ғаллам.

Руководителями национальной команды выступили учитель математики специализированного лицея №165 города Алматы Асхат Абдикулов и сеньор-лектор IITU Айбар Куанышбай.