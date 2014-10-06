Президент Две казахстанские компании могут войти в рейтинг крупнейших во всем мире – Президент

Национальные компании "КазМунайГаз" и "Қазақстан темiр жолы" могут войти в список крупнейших компаний в мире – Fortune Global 500, считает Президент Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"По размеру выручки как минимум 2 компании Фонда "КазМунайГаз" и "Қазақстан темiр жолы" могут войти в данный список. Через 5 лет как минимум 3 компании фонда могут и должны входить в список крупнейших компаний Fortune 500. "Казатомпром" и "Қазақстан темiр жолы" также показывают неплохие результаты и эффективность использования капитала. Но другие компании фонда, к сожалению, не могут похвастаться такими успехами – "Казпочта", "KEGOC" – и не могут конкурировать с аналогичными компаниями мира. Только "Эйр Астана", в которую мы привлекли стратегического зарубежного партнера, является достойным конкурентом на глобальном рынке, и только она показывает эффективность использования капитала даже выше, чем у мировых компаний", – сказал Назарбаев на Форуме трансформации "Самрук–Қазына".



Сейчас, по словам Президента, в рейтинг входят в основном западные компании, выручка которых составляет от $5 до $500 млрд. "Существенно возрастает доля и азиатских компаний. С 2003 года по 2014 количество китайских компаний увеличилось с 8 до 95. Для того, чтобы наши компании встали в один ряд с мировыми игроками фонду необходимо значительно повысить свою эффективность, производительность, рост должен составить не менее 30% в ближайшие годы. Ничего сложного в этом нет", – заметил Нурсултан Назарбаев.