Две ударные бригады спецназа по 5 тысяч бойцов создаст Великобритания

Великобритания создаст две ударные бригады спецназа, по 5 тысяч бойцов в каждой. Об этом заявил премьер-министр Дэвид Кэмерон, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на korrespondent.net
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"Мы создадим две новые ударные бригады, до 5 тысяч военнослужащих в каждой, полностью оснащенных для быстрого развертывания и пребывания в боевой обстановке", – сказал глава правительства.
Кэмерон также сообщил, что в ближайшие 10 лет Великобритания потратит более $270 млрд на военную технику.
"В течение следующего десятилетия мы инвестируем более 178 миллиардов фунтов стерлингов ($272 млрд) в приобретение и содержание военной техники, включая удвоение наших вложений в средства для поддержки наших Сил специального назначения", – проинформировал глава правительства.
Напомним, ранее премьер-министр Кэмерон сообщил, что за последние полгода службы безопасности Великобритании раскрыли семь готовившихся нападений.