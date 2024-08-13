На 4 года посадили двоих астанчан за «зарик» в TikTok

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Двоих жителей столицы лишили свободы на 4 года за незаконную организацию и проведение азартных игр, сообщает Kazpravda.kz

По информации прокуратуры Астаны, виновные проводили в TikTok азартную игру под названием «Зарик» с извлечением дохода в особо крупном размере свыше 34 млн тенге .

«Согласно условиям игры граждане, подключенные к прямой трансляции, направляли установленную сумму в размере от 500 до 4 000 тенге на счет организатора с указанием имени и личного номера телефона для получения выигрыша. Одна игра происходила только между двумя соперниками. Победитель пари определялся путем вращения трех игральных кубиков. Игрок с наибольшим количеством очков признавался победителем», – рассказали в надзорном органе.

Приговор вступил в законную силу.