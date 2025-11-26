Все происходящее нарушители сняли на видео и разместили в соцсетях

Полицейские установили двоих, причастных к инциденту, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Один из них ранее неоднократно судим за хулиганство, незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, а также по приговору суда от 2022 года — за причинение телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью. Он был приговорен к четырем годам ограничения свободы и в настоящее время состоит на пробационном контроле.

Нарушители доставлены в отдел полиции. В отношении них возбуждено административное производство. По постановлению суда оба привлечены к административной ответственности: ранее судимый подвергнут административному аресту сроком на 10 суток, второй участник оштрафован на 20 МРП.

В полиции подчеркнули,что любые действия, нарушающие общественный порядок и наносящие ущерб имиджу Республики Казахстан, будут пресекаться жестко и незамедлительно.

Работа по обеспечению правопорядка в регионе продолжается в усиленном режиме.