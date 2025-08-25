Проект нового современного учреждения для детей и подростков стартовал при поддержке Фонда Булата Утемуратова

Фото пресс-службы акимата области Улытау

Общая площадь здания составит 2 600 квадратных метров, объект рассчитан на 250 детей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области Улытау.

В торжественной церемонии приняли участие директор Фонда Айнур Карбозова и председатель Попечительского совета фонда Алмаз Шарман. В рамках торжественной церемонии гостям рассказали о том, как будет выглядеть Дворец школьников по окончании строительства.

В новом Дворце предусмотрены актовый зал, медиацентр, залы хореографии и единоборств, сенсорные комнаты, фотостудия и музыкальные кабинеты, а также специализированный STEM-центр, объединяющий цифровое искусство, робототехнику, естественные и точные науки.

На прилегающей территории будут расположены детские и спортивные площадки, зоны отдыха, запланированы парковка и благоустройство. Согласно проекту, здание полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями и соответствует требованиям безопасности и энергоэффективности.

«Как известно, западный район города Жезказган находится на этапе активного развития. В этом районе в будущем появятся социальные объекты, многоэтажные жилые дома, что сформирует комфортную среду для жителей города и улучшит архитектурный облик областного центра. Одним из таких объектов станет и этот Дворец школьников», - отметил глава региона Дастан Рыспеков, поблагодарив руководство фонда.

Завершение строительства ожидается в июне 2026 года.