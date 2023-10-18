7 лет колонии дали за кражу невесты несостоявшемуся жениху и его другу

Приговор вынесли не только "жениху", но и его другу

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Двух мужчин осудили за кражу невесты в Таразе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

По данным прокуратуры, весной 2022 года Ж. через общих знакомых познакомился с А. После нескольких встреч девушка отказалась от дальнейшего общения. Но это не смутило Ж., он решил украсть девушку, чтобы жениться.

В феврале 2023 года, приехав в Тараз, Ж. вместе с другом обманом выманили девушку, силой усадили в машину и попытались выехать из города.

Крики о помощи услышали соседи и вызвали полицию.

Стражи порядка оперативно задержали автомобиль подозреваемых.

"21 сентября 2023 года суд №2 Тараза признал несостоявшегося жених и его друга, уроженцев Мангистауской и Актюбинской областей, виновными по пункту 1 части 2 статьи "Похищение человека" и приговорил к 7 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу", – заключили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ужесточить ответственность за кражу невест.