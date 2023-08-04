Ужесточить ответственность за кражу невест планируют в Казахстане

В уголовном законодательстве Казахстана может появиться отдельная статья о похищении невесты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РК.

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Офис уполномоченного по правам человека анализирует ситуацию с домашним насилием и нарушениями прав женщин в Казахстане и констатирует, что практика похищения девушек для вступления в брак все еще распространена в нашей стране, особенно в южных регионах.

«В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды. Ситуация усугубляется тем, что данные случаи в основном имеют латентный характер, ввиду существующих стереотипов, не позволяющих женщинам сообщать о применении такого вида принуждения. В большинстве случаев молодые люди даже и не знают об уголовной ответственности. Мало кто осознает, что это серьезное преступление, грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу», – отмечают в офисе омбудсмена.

Анализ уголовных правонарушений, связанных с похищением человека, показал, что с 2019 года по настоящее время было зарегистрировано 214 уголовных правонарушений указанной категории.

При этом достоверных статистических данных по кражам девушек с целью вступления в брак нет, поскольку в Уголовном кодексе отсутствует отдельный состав такого правонарушения, обозначается в сообщении.

«Сейчас офис омбудсмена рассматривает возможность внесения ряда поправок в уголовное законодательство, в частности введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.

Кроме того, уполномоченный уже направил предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 «Похищение лица с целью заключения брака», которое, как мы полагаем, окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин.

Генеральная прокуратура поддержала предложение омбудсмена, и поправки совместно будут внесены в ходе законопроектной деятельности», – резюмировали в офисе уполномоченного по правам человека в РК.

К слову, добавили здесь, отдельная статья о похищении женщин для принудительного вступления в брак есть в уголовных законодательствах Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана.