Дым над столицей

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Алла Серикбаева

Новая неделя для астанинцев началась с пожара.

фото ДЧС г.Астана

Вчера ближе к обеду жители Астаны почувствовали едкий запах гари. Через некоторое время город охватил смог, а на горизонте виднелись клубы черного дыма. Как оказалось, на окраине столицы загорелся сухостой. Об этом сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.

«19 июня в 9.12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой», – говорится в информации.

По прибытии на место происшествия пожарные установили, что происходит горение сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы. Первоначально огнеборцы ликвидировали возгорание на предварительной площади 15 га. Но тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей. В этой связи уже после обеда в тушении пожара были задействованы 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС Астаны, восемь поливомоечных машин акимата и 10 единиц техники «Астана Орманы». По состоянию на 20.00 борьба с огнем продолжалась на 50 га. На помощь пожарным выехали подраз­деления из Акмолинской и Карагандинской областей.

Ближе к вечеру на место прибыли министр по ЧС Сырым Шарипханов и аким Астаны Женис Касымбек. Для тушения пожара было привлечено два вертолета Ми-17 Министерства обороны. Создан штаб пожаротушения. «Но угрозы жилым домам и лесному массиву нет», – прокомментировали в ДЧС.

Управление общественного здравоохранения города рекомендовало столичным жителям закрыть окна в квартирах, не выходить на улицу без необходимости, а если есть такая нужда, то надевать маски. Данные рекомендации в первую очередь касались людей с заболеваниями органов дыхания.

В девять вечера пожар был локализован. Его площадь составила 80 га. Жертв и пострадавших нет.

#Астана #столица #ДЧС #пожар #дым #сухостой

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