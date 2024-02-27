Единый день голосования в Беларуси

В минувшее воскресенье, 25 февраля, жители Беларуси избирали 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата Парламента) восьмого созыва и 12 514 депутатов местных советов депутатов 29-го созыва. Своих кандидатов на парламентские выборы выдвинули четыре политические партии страны – «Белая Русь», Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости.

Примечательно, что выборы в различные представительные органы в один день в Беларуси проходили впервые в истории страны. Единый день голосования проводился в соответствии с обновленной Конституцией РБ, принятой в феврале 2022 года.

Если раньше в рамках четырехлетнего электорального периода проводилось несколько избирательных кампаний, то теперь депутаты Парламента и местных советов избираются одновременно на пять лет.

За важной для Беларуси электоральной кампанией наблюдали более 290 иностранных наблюдателей. Так, ЦИК Беларуси аккредитовал наблюдателей от СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Постоянного комитета Союзного государства. Также за выборами наблюдали представители цент­ральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

От ЦИК РК в Минск отправилась группа наблюдателей во главе с председателем Центризбиркома Нурланом Абдировым, в составе наблюдательных миссий Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ находились представители Сената и Мажилиса Парламента РК.

Нурлан Абдиров встретился в Минске с председателем Цент­ральной избирательной комиссии Беларуси Игорем Карпенко. Как сообщило белорусское информационное агентство БЕЛТА, главы ЦИК двух стран обсудили взаимодействие в электоральной сфере.

Игорь Карпенко отметил, что Беларуси интересен опыт Казахстана по многим вопросам, связанным с организацией выборов, рассказал казахстанскому коллеге об изменениях в белорусском избирательном законодательстве.

Депутат Мажилиса Парламента РК Контантин Авершин отправился в Минск как наблюдатель в составе миссии Парламентской ассамблеи ОДКБ. В Единый день голосования он как наблюдатель посетил избирательные участки в столице Беларуси, а также ознакомился с работой Центра общественного наблюдения за выборами.

Делясь впечатлениями, Константин Авершин отметил хорошую организацию дня голосования, высокую активность избирателей и общую позитивную атмосферу, в которой проходили нынешние выборы.

– Интересно прошел визит в Центр общественного наблюдения за выборами. Я сам был одним из инициаторов принятия в Казахстане закона об общественном конт­роле, и было интересно узнать, как это реализуется в выборном процессе в Беларуси. Это очень интересный опыт, было действительно полезно посмотреть, как коллеги здесь работают. В целом могу сказать, что нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, не замечено – были какие-то мелкие замечания, больше организационного характера. Мы ознакомились с выборным законодательством Республики Беларусь – все проходило в соответствии с ним, – отметил депутат Мажилиса.

Депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекенов принимал участие в мониторинге подготовки и проведения выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь VIII созыва и местные советы депутатов в составе миссии наблюдателей от МПА СНГ.

В ходе мониторинга были проведены встречи с руководством Центральной избирательной комиссии РБ, Минской городской избирательной комиссии, Минской областной избирательной комиссии, руководством Республиканской партии труда и справедливости, Коммунистической партии Беларуси и другими.

Глава миссии наблюдателей ШОС Нурлан Ермекбаев в интервью БЕЛТА рассказал, что члены миссии в день голосования посещали различные объекты и избирательные участки и отмечали высокий уровень организации избирательного процесса.

– Это проявляется в широкой информированности населения. В открытом доступе к необходимой информации. В оборудовании и оснащении избирательных участков, их месторасположении, подготовке членов избирательных комиссий. Мы общались и с членами избирательных комиссий, и с наблюдателями, задавали иногда на разных участках разные и неожиданные вопросы. И на все вопросы получали квалифицированные ответы, – отметил глава миссии наблюдателей ШОС.

Всего по стране 25 февраля 2024 года работали 5 411 избирательных участков. Явка, по данным Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь, сос­тавила 73,09%. Имена тех, кто по итогам выборов прошел в Палату представителей, ЦИК РБ обнародовал уже 26 февраля.

Все местные советы депутатов в Беларуси по итогам прошедших выборов также сформированы в полном составе.