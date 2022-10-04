Правительство
Единый Государственный градостроительный кадастр внедрят в Казахстане

Вопрос внедрения системы Государственного градостроительного кадастра рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил, что автоматизированная система обеспечивает сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки, данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети, а также благоустройстве.

Тематические информационные базы градкадастра позволяют выбирать оптимальное размещение инвестиционных проектов с учетом экономической специализации региона, инфраструктурной обеспеченности, наличия в области схожих объектов и их загруженности. При этом наличие цифровых данных о социальных объектах позволяет проводить оценку базового обеспечения инфраструктурой жизнедеятельности.

В рамках градкадастра прорабатывается внедрение уникального номера объекта, что по аналогии с ИИН позволит обеспечить выдачу архитектурно-планировочных заданий и согласование эскизных проектов в соответствии с генпланами, проводить сквозную проверку документов на соответствие целевого назначения и т.д. Также будет сформирован прозрачный процесс получения технических условий за счет цифровизации инфраструктурных данных.

Премьер-министр заострил внимание на необходимости решить проблему хаотичной и плотной застройки в городах, которую регулярно поднимает общественность.

С докладами по данной теме также выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, акимы Атырауской области Серик Шапкенов и Карагандинской — Женис Касымбек.

Премьер подчеркнул, что открытая информация о наличии земельных участков и инженерных схем будет предоставлена населению и бизнесу в рамках реализации послания главы государства.

«Сейчас идет внедрение единого для всей страны Градостроительного кадастра и экспертизы. Создаются интерактивные карты земельных участков и сетей инфраструктуры. Это позволит гражданам и предприятиям более оперативно подключаться к источникам инженерного и коммунального обеспечения», — сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что градостроительная экспертиза направлена на исключение фактов беспорядочной и некачественной застройки, а также создание более комфортных условий жизни в городах.

«Эти меры обеспечат значительную экономию средств в проектных работах и строгое соблюдение строительных требований. Интерактивные карты будут иметь актуальные сведения по свободным участкам и инфраструктуре», — подчеркнул премьер.

Алихан Смаилов поручил до конца 2023 года обеспечить полное внедрение и автоматизацию системы Государственного градостроительного кадастра, интегрировать все кадастровые информсистемы, а также довести долю инвентаризации региональных сетей до 75% к концу года, а в 2024 году – до 100%.

Популярное

Все
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
Нет требования – нет и наказания
С вокзала во дворец
Независимость в лицах
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
Как быть студентам Атырауского инженерно-гуманитарного института, лишенного в апреле текущего года лицензии?
Крупный «улов»
После армии – в вуз
Чтобы понимать друг друга
Штраф за спекуляцию
Работать засучив рукава
История любви и героизма
Тема трубы накануне зимы
Чтобы помнили
Самый читаемый и почитаемый
Долгожданный асфальт
Выдающиеся голоса
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Однократный срок президентства: Токаев объяснил суть реформы
ЕНУ получил статус исследовательского университета
Какие тендеры, такая и вода
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
Может ли сказаться на инфляции большой оборот рублей в Казахстане – ответ главы МНЭ РК
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав

Читайте также

Правительство
"Очень серьезная ситуация" – премьер поручил обеспечить без…
Правительство
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Правительство , Экономика
Жумангарин высказался о формировании рынка углеродных офсет…
Правительство , Образование , Технологии
"Нужно максимально ускорить работу" – премьер о реализации …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]