Единый Государственный градостроительный кадастр внедрят в Казахстане

Вопрос внедрения системы Государственного градостроительного кадастра рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил, что автоматизированная система обеспечивает сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки, данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети, а также благоустройстве.

Тематические информационные базы градкадастра позволяют выбирать оптимальное размещение инвестиционных проектов с учетом экономической специализации региона, инфраструктурной обеспеченности, наличия в области схожих объектов и их загруженности. При этом наличие цифровых данных о социальных объектах позволяет проводить оценку базового обеспечения инфраструктурой жизнедеятельности.

В рамках градкадастра прорабатывается внедрение уникального номера объекта, что по аналогии с ИИН позволит обеспечить выдачу архитектурно-планировочных заданий и согласование эскизных проектов в соответствии с генпланами, проводить сквозную проверку документов на соответствие целевого назначения и т.д. Также будет сформирован прозрачный процесс получения технических условий за счет цифровизации инфраструктурных данных.

Премьер-министр заострил внимание на необходимости решить проблему хаотичной и плотной застройки в городах, которую регулярно поднимает общественность.

С докладами по данной теме также выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, акимы Атырауской области Серик Шапкенов и Карагандинской — Женис Касымбек.

Премьер подчеркнул, что открытая информация о наличии земельных участков и инженерных схем будет предоставлена населению и бизнесу в рамках реализации послания главы государства.

«Сейчас идет внедрение единого для всей страны Градостроительного кадастра и экспертизы. Создаются интерактивные карты земельных участков и сетей инфраструктуры. Это позволит гражданам и предприятиям более оперативно подключаться к источникам инженерного и коммунального обеспечения», — сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что градостроительная экспертиза направлена на исключение фактов беспорядочной и некачественной застройки, а также создание более комфортных условий жизни в городах.

«Эти меры обеспечат значительную экономию средств в проектных работах и строгое соблюдение строительных требований. Интерактивные карты будут иметь актуальные сведения по свободным участкам и инфраструктуре», — подчеркнул премьер.

Алихан Смаилов поручил до конца 2023 года обеспечить полное внедрение и автоматизацию системы Государственного градостроительного кадастра, интегрировать все кадастровые информсистемы, а также довести долю инвентаризации региональных сетей до 75% к концу года, а в 2024 году – до 100%.