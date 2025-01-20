Единый реестр товаропроизводителей запустят в РК

Процесс допуска товаропроизводителей к регулируемым закупкам станет еще прозрачнее

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году в Казахстане запустят Единый реестр казахстанских товаропроизводителей. Новая система призвана заменить действующие сертификаты СТ-KZ и Индустриальный сертификат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет промышленности Минпрома

Замена сертификатов позволит исключить бюрократические и финансовые издержки для предпринимателей, а также упростит и модернизирует процедуры.

«Основная цель реформы - повысить прозрачность и объективность процессов подтверждения статуса казахстанских товаропроизводителей, обеспечить их конкурентоспособность и усилить эффективность мер господдержки», – отметили в ведомстве.

Реестр будет содержать информацию о производимых в республике товарах и их производителях, видах деятельности, количестве работников, объемах производства.

Новый механизм станет инструментом для допуска казахстанских товаропроизводителей ко всем регулируемым закупкам, а также средством для предоставления финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки.

Реестр обладает принципиальными преимуществами перед действующей платформой.

Во-первых, применение скоринговой системы на основе данных из государственных информационных систем сделает процесс более объективным и прозрачным за счет исключения человеческого фактора.

Во-вторых, переход от частной экспертизы к государственной снизит риски необоснованных решений и четко распределит зоны ответственности.

В-третьих, услуги в рамках реестра будут оказываться на безвозмездной основе, что облегчит доступ к поддержке для производителей.

По новым правилам предусматривается, что заявки от товаропроизводителей будут рассматриваться в течение 10-ти рабочих дней с момента подачи.

Заявителя уведомят через личный кабинет. При недостаточности видеоматериалов принимается решение о выездной инспекции. Максимальный срок рассмотрения заявок - 15 рабочих дней.

«Запуск реестра планируется в этом году, но конкретные сроки зависят от принятия закона, проект которого находится на рассмотрении в Мажилисе. В обсуждении участвуют представители заинтересованных органов, бизнес- и экспертного сообществ. Было уже проведено более 10-ти заседаний рабочих групп Мажилиса и свыше 30 встреч с участием представителей НПП «Атамекен», отраслевых ассоциаций и предпринимателей. Работа в данном направлении продолжается», – говорится в официальном сообщении министерства.

Там же добавили, что Минпром открыт к всестороннему обсуждению проекта правил. Полученные замечания и предложения будут рассмотрены в рамках законодательства.

В ведомстве подчеркнули, что глава государства поручил сформировать «прочный промышленный каркас» и усилить развитие обрабатывающего сектора. Разработка Единого реестра казахстанских товаропроизводителей является одной из мер по исполнению поручений президента.