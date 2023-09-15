Его страстью был футбол

Говорят же, что если человек талант­лив, то он талантлив во всем. И это правда. Я был знаком с такими уникальными личностями. Одним из них был Шарип Омаров. Его, уроженца Каратау, что в Жамбылской области, представлять не нужно. За короткую жизнь (родился в 1948-м, умер в 2007 году) стал любимцем всего простого люда. Он был своим и в ауле, и в городе, и на работе, и в быту. И даже те, кто не знал его хорошо, проникались к нему доверием.

Шарип становился «магнитом» при первом же разговоре. Этого уникального человека знали как прилежного ученика, окончившего школу с золотой медалью, как студента и преподавателя, как члена всемирно-известного вокально-инструментального ансамбля «Дос-Мукасан». Заслуживает внимания и его трудовой путь. Комсомольская и партийная работа. По служебной лестнице поднимался, словно метеор. Дорос до заместителя главы города Алматы. Был избран депутатом Мажилиса Парламента РК первого и второго созывов, где возглавлял Комитет по международным делам, обороне и безопасности. В последние годы своей жизни работал Полномочным послом Казахстана в Чехии и Словакии. И на его пути прак­тически не было барьеров, потому что чистота души Омарова, желание помочь первому встречному всегда помогали двигаться вперед.

Но мало кто знает, что страстью и увлечением Шарипа Омаровича, кроме музыки, чтения литературы и других занятий, был, конечно же, футбол. Еще в детстве он полюбил «пятнистого» и свободное время всегда с удовольствием проводил на футбольном поле. Вспоминает его младший товарищ ­Бахыт Сарыбаев: «Мы выросли вместе в Каратау. Я младше его на несколько лет, но зато он дружил с моим братом, поэтому и знаю его очень хорошо. Шарип был талантливым человеком. Все в его руках спорилось. Особенно он прекрасно играл на таких музыкальных инструмен­тах, как баян, аккордеон, ­домбра. Учился и дружил с Султангали Тазабековым, позже ставшим кандидатом физико-математических наук. Вмес­те с Курамой Базарбаевым, Укибаем Орынбековым, Жанатом Амреевым и другими сверст­никами защищал честь школы не только на предметных олимпиадах, но и в спорте. В почете у них были настольный теннис, баскетбол, волейбол… Как водится в ауле, вечерами ребята встречали скот или пасли его. И с собой брали мяч – играли, отрабатывали удары. Я бегал и приносил улетевшие мячи. Далее они уже защищали честь города в областных и республиканских соревнованиях, а мы с ребятами болели за них. Позже, уже в зрелом возрасте, я спросил однажды Шарипа Омаровича: «Вы мог­ли бы играть за местный «Фосфорит», который выступал во второй лиге союзного первенства?» И задал я такой вопрос неспроста. Шарип отличался хорошим голевым чутьем, мог выдать скрытый пас. И это доказывал не раз во время футбольных поединков. Он стал любимцем местной публики. Но Омаров ушел от ответа на мой вопрос. Видимо, я тогда затронул больные струны его души. Нужно было выбирать – или играть в футбол, или идти учиться. И он по совету своего отца уехал в Алма-Ату и поступил в институт».

Да и автору этих строк не раз приходилось видеть, как играл в футбол Шарип Омарович. В середине 90-х часто проводились матчи в честь легендарных кайратовцев. На одном из них, посвященном Михаилу Гурману, мы и познакомились. Игра между ветеранами закончилась вничью – 4:4. И последний гол в составе «Кайрата» забил Шарип Омаров. Он ­замкнул прострел с фланга. Уже вечером того же дня в ресторане легендарный Тимур Санжарович Сегизбаев скажет: «Лучшим на поле сегодня был Шарип». И все подняли бокал за него.

Кстати, многие футболисты уважали Омарова за его идеи и поддержку. Никогда никому не отказывал ни в чем. Мог из кармана достать деньги и протянуть тому, кто больше всех нуждался в финансовой помощи. Создал ветеранский футбольный клуб «Женис», который объединял не только бывших спортсменов, но и простых любителей игры миллионов. Когда уезжал послом в Чехию, поручил руководить клубом Михаилу Гурману. Он до сих пор существует. Но уже нет тех двухразовых тренировок, которые проводились при Шарипе. Честно признаться, это была отдушина, где ветераны «катали» мяч в свое удовольствие. Знаю и другое: Шарип частенько ездил в свой родной город. И всегда оказывался в эпицентре жизни этого населенного пункта. Он умел в те трудные лихие 90-е годы создать праздничную атмосферу. Помнится, как в 1995 году к 30-летию окончания школы он организовал матчевую встречу по футболу ветеранов «Кайрата» со сверстниками из Каратау. Местный люд рукоплескал таким знаменитостям, как Тимур Сегизбаев, Куралбек Ордабаев, Бахтияр Байсеитов, Диас Омаров, Берик Аргинбаев...

Кстати, рассказывая об этом, хочется выразить большую благодарность тому же Бахыту Сарыбаеву, живущему в Таразе. Он после смерти Шарипа Омарова стал проводить турнир памяти знаменитого каратаусца. И эта ниточка не обрывается. Каждый год в преддверии дня рождения политика, общественного деятеля и музыканта проходит детско-юношеский турнир по футболу. На него съезжаются не только команды Казахстана, но и из соседних стран – Узбекистана и Кыргызстана. Нынче это будет в 15-й раз. И всегда соревнования проходят на высоком уровне. Каратаусцам есть что вспомнить. В 2008 году, например, когда проводился первый такой турнир, в этот городок приехали друзья Омарова – артисты. Это музыкальные коллективы «Дос-Мукасан», «МузАрт» и «Жетыген». Перед многочисленными зрителями на главной площади они дали большой концерт, посвященный 60-летию Шарипа Омаровича Омарова. И в последующие годы некоторые его друзья финансировали состязания. Частыми участниками таких встреч становятся и ветераны «Кайрата». Кстати, таких мероприятий в Каратау проводится несколько. Одно из них посвящено местному воспитаннику, олимпийскому чемпиону Сеула Евгению Викторовичу Яровенко. Женя очень уважал своего старшего товарища.

…Всякий раз, когда приходишь на стадион, есть ощущение удовлетвореннос­ти. Привычный свист летящего мяча, крик тренера, возгласы со скамейки запасных заставляют, не отрываясь, смотреть на игроков, радоваться их успехам, сопереживать в случае неудач. И невольно вспоминаешь тех мастеров игры, которые рано покинули этот мир. Среди них, конечно же, был и остается Шарип Омаров, чьей пламенной страс­тью оставался футбол, который дарил радость и хорошее настроение.