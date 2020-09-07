Экономическую ситуацию в мире прокомментировали в Нацбанке РК
В Национальном банке РК прокомментировали экономическую ситуацию в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
"Ситуация во внешнем секторе остается неопределенной. Сохранение режима локдауна во многих странах мира в рамках борьбы с пандемией COVID-19 обусловило значительное сокращение экономической активности как в развитых, так и развивающихся странах. По оценкам Всемирной торговой организации, глобальная торговля во втором квартале 2020 года упала на 18,5% в годовом выражении. Тем не менее, объемы сокращения международной торговли замедляются, о чем свидетельствует небольшое улучшение динамики опережающих индикаторов новых экспортных заказов в промышленности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что перспективы развития мировой экономики все еще сопряжены с высокой неопределенностью, обусловленной, в частности, началом второй волны COVID-19 в некоторых странах.
"Вместе с тем не исключается рост волатильности на мировых финансовых рынках на фоне ожидаемой инвесторами турбулентности, связанной с предстоящими президентскими выборами в США. При этом международные организации считают, что наибольший спад глобальной экономики реализовался во втором квартале 2020 года, за которым последует разворот, и уже в 2021 году темпы роста мировой экономики перейдут в положительную область", – подчеркнули в Нацбанке.
В финрегуляторе также отметили, что оценки по перспективам роста стран-торговых партнеров Казахстана в 2020 году пересмотрены в сторону снижения.
"Согласно ожиданиям Consensus Economics, экономика России в 2020 году сократится на 5,1% ввиду более продолжительного действия ограничений, чем ожидалось ранее. Из-за ухудшения ситуации с потребительским спросом на фоне пандемии коронавируса ожидается сокращение экономики ЕС в 2020 году на 7,8%. Прогнозы по росту экономики Китая на 2020 год повысились до 2,1% на фоне улучшения показателей реального сектора", – заключили в Нацбанке.