Экономичные, экологичные, эффективные агротехнологии

Солнечные панели, дождевальные и капельные установки, гелиосистемы, позволяющие энергией солн­ца согревать воду... Новейшие «зеленые» технологии внедрены в крестьянских хозяйствах при содействии Программы развития ООН в Казахстане в партнерстве с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

В рамках проекта по устойчивому развитию сельского хозяйства, профинансированного правительством Японии почти на миллион долларов, десяти фермерам со всего Казахстана были предоставлены решения по использованию возобновляемых источников энергии. В том числе двум участникам из области Жетысу: аграрному хозяйству «Дон» из Каратальского и компании «Азия голд» из Сарканского районов.

Так, в рамках проекта по климатически адаптированным аграрным технологиям в фирме, выращивающей лекарственные травы на экспорт, была внедрена система рационального полива.

– С каждым годом все больше ощущаются изменения климата. Но несмотря на час­тые засухи в наших краях, мы не могли себе позволить монтаж дополнительной влагосберегающей аппаратуры, – рассказал директор компании «Азия голд» Алексей Коржиков. – Теперь же благодаря проекту будем применять рациональный полив, который позволит уберечь земельные угодья от истощения и сберечь до 50 процентов влаги.

Тенденции ведения сельского хозяйства в Казахстане, констатируют специалисты, далеки от «зеленых» стандартов. Относительно дешевые энергоресурсы не располагают к внедрению сберегающих технологий. Например, большинство земледельцев области Жетысу продолжает использовать традиционный арычный полив – низкоэффективный и затратный.

Водосберегающие технологии применяются лишь на восьми тысячах гектаров полей региона, в то время как общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 4,6 млн га. Объем использованной в прошлом сезоне поливной воды достиг 1,3 млн кубометров! И хотя упор в проекте сделан на мелкие хозяйства, не имеющие возможности тратиться на внедрение сберегающей поливной технологии, они станут показательными в своей эффективности и для крупных агроформирований, уверены организаторы.

– Цель проекта – внедрять в полевую практику наших фермеров самые передовые технику и приемы, повышая продуктивность земледелия и сохраняя гидроресурсы, – отметил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Есенеев на встрече с участниками проекта в области Жетысу. – Крупные предприниматели и сами могут их внедрить. Наша задача – показать мелким фермерам, как на практике можно использовать эти решения для юга и севера Казахстана в растениеводстве и животноводстве.

Организаторы отметили, что в рамках проекта более 400 фермеров из 17 облас­тей Казахстана уже прошли обучение на курсах по внедрению и эксплуатации возобновляемых источников энергии. А часть из них побывала в Германии, где имела возможность увидеть новые сберегающие агротехнологии

в действии.