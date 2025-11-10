Экономика Казахстана выросла на 6,4%: устойчивый рост сохраняется по всем ключевым отраслям

Экономика,Правительство
201

По предварительным данным Бюро национальной статистики, за январь-октябрь 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Производство товаров выросло на 8,2%, производство услуг – на 5,3%. Наибольший вклад в рост ВВП внесла промышленность (рост на 7,3%), обеспечив более 30% общего прироста. В совокупности с торговлей и транспортом эти отрасли сформировали свыше 70% прироста.

В обрабатывающей промышленности ростсоставил 5,8%, что обусловлено увеличением выпуска продукции по отдельным направлениям: машиностроение — на 11,5%, в т.ч. автомобилестроение – на 13,3%, химическая промышленность — на 10,9%, продукты питания — на 9,1%, нефтепереработка — на 6,3%, металлические изделия – 14,1%, строительные материалы – 5,3%.

В строительной отрасли рост обеспечен реализацией крупных инфраструктурных проектов. Рост объема строительных работ составил 15,1% против 14,9%, в январе–сентябре 2025 года. Сельское хозяйство вошло в фазу сезонного роста. Объем валового выпуска в отрасли увеличился на 5,4%, ускорившись на 1,0 п.п. по сравнению с январем-сентябрем. В растениеводстве рост достиг 6,7%, в животноводстве — 3,4%. Прирост валовой продукции обеспечен мерами государственной поддержки, соблюдением агротехнологий, благоприятными погодными условиями во время уборки.

В ряде регионов, включая Акмолинскую (+13,6%), Костанайскую (+14,9%) и Павлодарскую (+7,4%) области, зафиксирован рост урожайности зерновых культур. Производство молока увеличилось на 5,2%, мяса — на 2,8%, яиц — на 1,4%. В торговле наблюдается рост на уровне 9%. Рост темпов отмечен на предприятиях оптовой торговли, доля которых в общем объеме отрасли составляет 66,5%. Увеличение оборотов отмечено в Павлодарской, Атырауской областях и городе Астане. Сохраняются высокие темпы роста в отрасли транспорта.

Объем транспортных услуг вырос на 20,7%, за счет увеличения объемов перевозки по всем видам транспорта. Правительство работает над выполнением поручений Президента, нацеленных на обеспечение качественного экономического роста, делая акцент на поддержке приоритетных отраслей, диверсификации экономики и привлечении инвестиций.

#Казахстан #Правительство #ВВП

