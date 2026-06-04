Реформирование дошкольного и начального образования обсудили в правительстве

Как отметила Аида Балаева, именно дошкольное и начальное образование закладывают фундамент личности ребенка и определяют его дальнейший жизненный путь

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой состоялось совещание по проекту Комплексного плана, а также вопросам переформатирования работы педагогических вузов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

На встрече вице-премьер заслушала доклады участников о ходе подготовки документа. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова представила ключевые направления реформирования дошкольного и начального образования.

Аида Балаева подчеркнула, что именно дошкольное и начальное образование закладывают фундамент личности ребенка и во многом определяют его дальнейший жизненный путь. Отдельное внимание уделено и модернизации системы подготовки педагогических кадров.

Также было акцентировано внимание на необходимости повышения престижа профессии воспитателя, совершенствования системы финансирования дошкольного образования и формирования новой модели подготовки педагогов, основанной на ценностных ориентирах, указанных Главой государства.

Перед Министерством науки и высшего образования поставлена задача по разработке новой модели педагогического образования, включая совершенствование механизма отбора абитуриентов и внедрение нового формата ЕНТ для поступающих в педагогические вузы.

В числе стратегических направлений также обновление содержания и технологий подготовки педагогов, усиление практикоориентированного обучения, внедрение цифровых решений и повышение качества профессорско-преподавательского состава.

Все предложения и нововведения будут дополнительно обсуждены в регионах с участием экспертов и представителей педагогических вузов.

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