Экс-аким Астаны вручил верительные грамоты президенту Эстонии

Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике Алтай Кульгинов вручил верительные грамоты президенту Эстонии Алару Карису, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: пресс-служба МИД

В ходе состоявшейся встречи стороны констатировали дружественный характер отношений между Казахстаном и Эстонией, а также подчеркнули важность сохранения последовательного курса, направленного на всестороннее укрепление двустороннего сотрудничества и углубление взаимодействия двух стран.

Было также отмечено, что в двустороннем торгово-экономическом взаимодействии имеется значительный потенциал для эффективного сотрудничества, в особенности в сферах цифровизации, транспорта и логистики.