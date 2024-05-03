Экс-аким Астаны вручил верительные грамоты президенту Эстонии

Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике Алтай Кульгинов вручил верительные грамоты президенту Эстонии Алару Карису, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД
В ходе состоявшейся встречи стороны констатировали дружественный характер отношений между Казахстаном и Эстонией, а также подчеркнули важность сохранения последовательного курса, направленного на всестороннее укрепление двустороннего сотрудничества и углубление взаимодействия двух стран.
Было также отмечено, что в двустороннем торгово-экономическом взаимодействии имеется значительный потенциал для эффективного сотрудничества, в особенности в сферах цифровизации, транспорта и логистики.
«В завершение беседы президент Эстонии поздравил посла Казахстана с вступлением в официальную должность и пожелал больших успехов в дальнейшем укреплении казахско-эстонских отношений», - говорится в сообщении.