Экс-акима Сатпаева осудили за взятку в 10 млн тенге

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Сатпаевском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-акима города Аубакир Шапагат и индивидуального предпринимателя, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы суда, установлено, что в феврале 2024 года Аубакир Шапагат, будучи акимом города, получил взятку в сумме 10 млн тенге от индивидуального предпринимателя, осуществляющего работы по содержанию дорог города, за оказание содействия в увеличении суммы договора госзакупок и его пролонгации.

Вина подсудимых доказана. Прокурор просил суд признать подсудимых виновными и назначить им 3,5 года лишения свободы, с  лишением права занимать должности на госслужбе.

Подсудимые вину признали и просили суд назначить им наказание, не связанное с лишением свободы. Суд признал смягчающими обстоятельствами признание подсудимыми вины, чистосердечное раскаяние и наличие у них малолетних детей.

Нарушение экс-акимом принятой присяги признано обстоятельством, отягчающим его ответственность и наказание.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 200 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Вынесено  частное постановление в адрес акимата г.Сатпаев для проверки обоснованности плана финансирования и целевого использования выделенных бюджетных средств и принятии соответствующих мер по их экономному использованию. Приговор не вступил в законную силу.

#суд #взятка #экс-аким Сатпаева

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