Почти полторы тысячи казахстанцев пострадали от финпирамиды CVK

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Основной акцент делался на реферальной системе

Фото: АФМ

Сотрудники АФМ пресекли деятельность финпирамиды CVK. Территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование, сообщает Kazpravda.kz 

Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью.

Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.

За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков. Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации.

Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения. Деньги выводились через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.

«Оперативными мерами Агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс. USDT. Расследование продолжается. Если вы пострадали от деятельности финпирамиды CVK, просим обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания», – добавили в АФМ.

Ранее стало известно, что Департамент АФМ по Жамбылской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Envida ai. Проект позиционировал себя как международная экосистема

#АФМ #финпирамида #вкладчики #CVK

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