SMM-менеджера наркошопа осудили на 7 лет в Костанайской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

При обыске дома у правонарушительницы изъяли более 790 граммов «синтетики»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъято 230 килограммов наркотических средств, ликвидировано 180 наркосайтов и 100 граффити-надписей, заблокировано 2,9 тыс. банковских счетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона 

В рамках уголовного преследования судом наложен арест на деньги, находящиеся в банках второго уровня, на общую сумму 194 млн тенге. К уголовной ответственности привлечено 33 лица, в том числе за сбыт наркотических средств -13, за их рекламу - 2.

Так, 20 апреля приговором суда жительница Житикары признана виновной в рекламе и сбыте наркотических средств посредством интернет-ресурсов и осуждена к 7 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Осужденная, используя сети телекоммуникации и онлайн-платформы, через мессенджер Telegram принимала активное участие в деятельности интернет-магазина по реализации наркотических средств.

Кроме того, она выполняла функции SMM-менеджера и систематически размещала в мессенджере Telegram и в соцсетях TikTok и Instagram объявления о «заработке» с целью подбора лиц для распространения наркотических средств в интересах организаторов наркомагазина.

В ходе обыска по месту жительства было изъято свыше 790 грамм синтетических наркотиков.

«В результате совместной работы правоохранительных, специальных и местных исполнительных органов в регионе отмечается снижение количества наркопреступлений на 37 % - с 213 до 134. В частности, число преступлений, связанных с хранением наркотических средств, сократилось со 101 до и 61, а фактов сбыта - с 69 до 41», – говорится в публикации.

Напомним, килограмм опия внутри тела пытался провезти иностранец в Казахстан. 

 

#суд #прокуратура #наркотики #Костанайская область #SMM-менеджер

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