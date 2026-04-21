Экс-чиновника и бизнесменов осудили за крупное хищение при строительстве набережной в Кокшетау

Незаконный доход правонарушители получили при благоустройстве берега озера Копа в 2020 году

20 апреля в суде огласили приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области

Как уточняется, бывший руководитель отдела ЖКХ городского акимата, представитель технического надзора и руководитель подрядной организации признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 частью 4 («мошенничество в особо крупном размере»), 361 частью 4 («превышение должностных полномочий») и 218 («легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем») УК РК.

«В ходе следствия, проведенного спецпрокурорами Акмолинской области, было установлено, что в 2020 году при строительстве набережной вдоль озера «Копа» вышеуказанные лица похитили бюджетные средства в размере более 170 млн тенге. В дальнейшем похищенные средства были легализованы. Виновных осудили к реальным срокам лишения свободы: 5 лет 8 месяцев, 6 лет 8 месяцев и 9 лет соответственно», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.