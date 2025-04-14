Экс-директору газоперерабатывающего завода вынесли приговор в Мангистау
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Судом Жанаозенского района оглашен приговор в отношении бывшего директора ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» Байшуакова Б.А., передает Kazpravda.kz
По информации Антикора, Байшуаков признан виновным в хищении вверенного имущества предприятия в крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона и присвоения вырученных денег.
Он осужден к 4 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора, сообщили в агентстве.