Экс-директору газоперерабатывающего завода вынесли приговор в Мангистау

Коррупция,Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Судом Жанаозенского района оглашен приговор в отношении бывшего директора ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» Байшуакова Б.А., передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Антикора, Байшуаков признан виновным в хищении вверенного имущества предприятия в крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона и присвоения вырученных денег.

Он осужден к 4 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора, сообщили в агентстве.

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