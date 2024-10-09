Экс-главу «Елорда Құрылыс Компаниясы» осудили за взятку

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По словам официального представителя Антикора Данияра Бигайдарова, специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны вынесен приговор в отношении генерального директора ТОО «Елорда Құрылыс Компаниясы» Р. А. Кадесова и гражданина О. Б. Давлетова, сообщает Kazpravda.kz

Как сообщается, Кадесов признан виновным в получении через Давлетова взятки в особо крупном размере на сумму 170 млн тенге от руководителя подрядной организации за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане.

«По приговору суда Кадесову Р. А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, Давлетову О. Б. - 6 месяцев. Суд конфисковал имущество Кадесова Р. А. в виде четырех автотранспортных средств общей стоимостью, равной сумме взятки, а также взыскал в доход государства сумму взятки в размере 170 млн тенге», – заключили в надзорном органе.

Приговор не вступил в законную силу.