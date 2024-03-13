Конфискованный алкоголь на 110 млн тенге скрыли в Таразе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее по постановлению специализированного административного суда города Тараз алкогольная продукция на сумму 110,2 млн тенге была конфискована у ТОО «ASCO Pro». Однако бывший руководитель предприятия сокрыл конфискованный товар.

По данному факту прокуратурой Тараза зарегистрировано уголовное дело по статье 425 УК РК «Незаконное действие в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

— По приговору суда №2 Тараза от 07.03.2024 года бывший руководитель ТОО «ASCO Pro» признан виновным по ч.2 ст.425 УК РК «Незаконное действие в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» и осужден к лишению свободы сроком на 1 год 3 месяца, и теперь не имеет права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности сроком на 4 года, — проинформировали в надзорном органе.

Также с осужденного взыскан материальный ущерб в доход государства в размере 110,2 млн тенге, добавили в прокуратуре.