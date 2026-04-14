АФМ проводит досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО «ҚазТемірТранс» Азамата Капенова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств, сообщает Kazpravda.kz
По данным следствия, подозреваемый используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами. В результате указанных действий АО «ҚазТемірТранс» причинен ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге.
В настоящее время Капенов объявлен в международный розыск. Суд заочно санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.
В целях возмещения причинённого ущерба и возврата незаконно приобретенных активов Главная транспортная прокуратура направила ходатайство о досудебной конфискации терминала на станции «Достык».
«По постановлению столичного межрайонного суда по уголовным делам указанное имущество обращено в доход государства. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит. Отмечаем, что конфискация имущества будет способствовать реализации Концепции развития транспортно-логистического потенциала РК», – сказано в информации.