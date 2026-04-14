Экс-зятя Карима Масимова объявили в международный розыск по делу о хищениях в «дочке» КТЖ

Закон и Порядок
166
Дана Аменова
специальный корреспондент

АФМ проводит досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО «ҚазТемірТранс» Азамата Капенова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным следствия, подозреваемый используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами. В результате указанных действий АО «ҚазТемірТранс» причинен ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге.

В настоящее время Капенов объявлен в международный розыск. Суд заочно санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В целях возмещения причинённого ущерба и возврата незаконно приобретенных активов Главная транспортная прокуратура направила ходатайство о досудебной конфискации терминала на станции «Достык».

«По постановлению столичного межрайонного суда по уголовным делам указанное имущество обращено в доход государства. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит. Отмечаем, что конфискация имущества будет способствовать реализации Концепции развития транспортно-логистического потенциала РК», – сказано в информации. 

Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Приблизить к международным стандартам
Два серебра и бронза
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Чемпионат Азии завершен
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Проводить время с пользой для здоровья
Покорителям космоса посвящается
Хаотичная застройка уходит в прошлое
Золотой хет-трик Берульцевой
Родительское сообщество – за новую Конституцию
Пополняя зеленый фонд
Определились победители
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Когда города становятся центрами силы
На юге сеют, на севере готовятся
Весенний триумвират
Учитывать интересы семьи
Изменения надо начинать с себя
179 тыс. человек сдали мартовское ЕНТ
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
В Караганде открылся креативный экохаб
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Сила степи – в глазах аргамака
В стиле Royal Danish Theatre
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Очередной «проповедник» привлечен к ответственности
Крупный канал незаконной миграции перекрыли в Шымкенте
Хищения в «Транстелеком»: подозреваемого доставили из Грузи…
Завершено расследование по делу финпирамиды Boxy Wealth

