АФМ проводит досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО «ҚазТемірТранс» Азамата Капенова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, подозреваемый используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами. В результате указанных действий АО «ҚазТемірТранс» причинен ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге.

В настоящее время Капенов объявлен в международный розыск. Суд заочно санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В целях возмещения причинённого ущерба и возврата незаконно приобретенных активов Главная транспортная прокуратура направила ходатайство о досудебной конфискации терминала на станции «Достык».