Более 9 тысяч абонентов внезапно остались без газа в Шымкенте

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Более 9 тысяч абонентов остались без газа в Шымкенте из-за повреждения газопровода, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Сегодня днем по проспекту Астана в Каратауском районе Шымкента при проведении земляных работ трактор-экскаватор ТОО «Элит ЮГ-Строй» повредил подземный газопровод ДУ-200 мм среднего давления.

Сообщается, что утечка газа локализована. Однако без газоснабжения остались 9 183 абонента.

«Газопровод находится на балансе жилищно-коммунального хозяйства. Восстановительные работы проводятся», – говорится в сообщении.