Политика
Эксперт из Беларуси прокомментировал новую программу развития Казахстана
Николай Щёкин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси

Представленная Касым-Жомартом Токаевым программа развития Казахстана жизнеспособна и востребована временем.

Послание Касым-Жомарта Токаева – историческое и символичное. Это своего рода откровенное воззвание и искреннее обращение к народу Казахстана. Президент продемонстрировал незыблемость своей позиции в наведении порядка в стране и желании обеспечить всестороннюю безопасность государства. Вся его речь пронизана твердос­тью, решимостью в отстаивании национальных интересов. Более того, Глава Казахстана в свойственной ему манере четко расставил все точки над i.

В Послании особый акцент Президент сделал на практике открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов, так как только конструктивное взаимодействие может эффективно разрешить непростые вопросы. Будем откровенны, Токаев спас страну и отвел ее от пропасти. В этой связи понятно, что поддержка ОДКБ не только остановила кровопролитие, но и прежде всего сохранила государственность.

Примечательно, что Касым-Жомарт Токаев открыто назвал все своими именами – наличие террористов, коррупции. Его заверения в том, что он всегда будет с народом и не позволит раскачивать ситуацию, вселяет надежду. Глава Казахстана в своей речи вскрыл причины событий в январе и предложил четкий механизм выхода из сложившейся ситуации.

Хочу отметить, что белорусский народ в эти непростые январские дни с болью в сердце переживал вместе с казахстанцами. Мы как никто понимаем, что такое внутреннее предательство и покушение на суверенитет. Поэтому очень важно, что Токаев говорил о единстве казахстанского народа.

Казахстан прошел через серьезные испытания, и это показало взросление казахстанской нации. Представленная Токаевым программа комплексной модернизации политической системы страны, которая базируется на общественном запросе на структурно-функциональные перемены, может стать триггером поступательного и эволюцион­ного развития казахстанской государственности.

Демократизация, сбалансированное распределение полномочий между ветвями власти, взаимная ответственность общества и государства, переформатирование представительской ветви власти, совершенствование избирательной системы, расширение возможностей для развития партийной системы, усиление правозащитных институтов, повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление институтов гражданского общества, совершенствование административно-территориального устройства, децентрализация местного самоуправления должны стать уникальным механизмом модернизации общества и государства. Сегодня для Казахстана, на что также обратил внимание Президент, актуальными, конечно, являются  первоочередные антикризисные меры.

Президент Токаев представил образ будущего суверенной страны, тем самым определив стратегию и идеологию Казахстана на ближайшие десять лет. Понятно, главное – это народосохранение, безопасность и достойная жизнь граждан. С учетом ломки международных отношений, думаю, что представленная Токаевым программа жизнеспособна и востребована временем.

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