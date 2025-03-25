Экспертную встречу по развитию образования в сфере культуры и искусства проведет МКИ

Предварительное время проведения встречи – первая декада апреля 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство культуры и информации РК заинтересовано в поиске новых подходов и методов повышения качества творческого образования, развития непрерывного образования от начального до высшего и послевузовского, интеграции творческих организаций образования в общую систему подготовки кадров, международного взаимообмена и иных вопросах подготовки профессиональных кадров.

Приглашаем всех заинтересованных поделиться опытом работы в данном направлении и принять участие в качестве экспертов и спикеров планируемой встречи.

Информацию об участии (ФИО, должность, тематика выступления, контактные данные) просим направить на электр.адреса: m.nurgalieva@mki.gov.kz; m.akhmetova@mki.gov.kz. Контактные тел.: 74-03-05, 74-10-72.