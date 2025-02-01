Экспертов поразил уровень одаренности казахстанских студентов в области ИИ

Технологии
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Казахстан готовит кадры для эпохи AI , передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки и высшего образования РК

31 января в рамках международного технологического форума Digital Almaty 2025 состоялась панельная сессия «Национальная стратегия образования: Подготовка кадров AI». Эксперты из Казахстана и зарубежных стран обсудили ключевые вызовы и перспективы развития образования в области искусственного интеллекта.

Советник Президента РК Куанышбек Есекеев подчеркнул в своем выступлении стратегическую значимость подготовки кадров в сфере AI во всех отраслях для развития цифровой экономики страны.

Модератором сессии выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. В своем вступительном слове он отметил важность развития образования в области AI и подчеркнул, что в 20 казахстанских вузах уже идет подготовка специалистов в этой сфере.

Тодзю Дюк, основатель и генеральный директор Bedrock AI и Diverse AI, отметила, что искусственный интеллект должен быть инклюзивным и прозрачным. Она подчеркнула, что необходимо разрабатывать технологии, которые учитывают интересы всех слоев общества и минимизируют предвзятость в алгоритмах.

Ричард Стирлинг, сооснователь и генеральный директор Oxford Insight, поделился опытом использования AI в образовании. Он отметил, что персонализированные образовательные системы на основе AI могут значительно улучшить доступ к знаниям и адаптировать процесс обучения под индивидуальные потребности студентов.

Пол Ким, директор Центра будущего образования в BIEG China, обсудил устойчивые модели образовательных технологий. Он подчеркнул, что инновации и цифровизация могут не только повысить качество образования, но и сделать его более доступным для широкого круга студентов.

Пол Ким подчеркнул, что казахстанская молодежь обладает выдающимся талантом. Его поразил уровень одаренности и потенциала студентов, и именно это стало ключевым фактором в выборе Казахстана для запуска программы AI-Sana.

Эксперты обсудили стратегии подготовки кадров для AI, подчеркнув важность практической направленности обучения, адаптации образовательных программ к потребностям рынка, а также взаимодействия между университетами, бизнесом и государством.

Подводя итоги дискуссии, министр подчеркнул, что Казахстан обладает всеми необходимыми предпосылками для того, чтобы сформировать AI-Nation. Ключевую роль в этом процессе сыграет тесное сотрудничество между государством, бизнесом и образовательными учреждениями, которое позволит Казахстану занять лидирующие позиции в сфере AI на международной арене.

#искусственный интеллект #эпоха AI #Digital Almaty 2025

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