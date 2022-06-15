Эксперты высказались о роли партии "AMANAT" в прошедшем референдуме

Трансформация удалась

Кампания по подготовке и проведению референдума по поправкам в Конституцию стала для партии «AMANAT» возможностью показать, что объявленная трансформация продолжается и идет вполне успешно, считают казахстанские эксперты.

Большая информационно-разъяс­нительная работа по консти­туционной реформе, которую проводила «AMANAT» в рамках референдума и после него, стала не только демонстрацией поддержки проводимых в Казахстане реформ. Многочисленные встречи с населением по всему Казахстану (с фокусом на регионы и глубинку), отход от старых методов, креативность, открытость аманатовцев – все это помогло казахстанцам понять, что партия парламентского большинства остается ответственной и значимой общественно-политической силой, наращивает реальную конкурентоспособность и готова работать в новых условиях.

Результаты партийной транс­формации, которые особенно ярко проявились в ходе кампании по подготовке и проведению референдума, отмечают многие казахстанские эксперты.

Так, президент общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев выразил мнение, что партия «AMANAT» продемонстрировала элементы нового мышления. В частности, партийная работа по референдуму мобилизовала политобъединение, проверила его на прочность.

«Не боясь рисков, партия стремилась создать более широкие партнерские отношения с граж­данами страны в рамках своего политического поведения. Референдум в этом смысле оказался важнейшим кейсом, поскольку в период до и после него «AMANAT» сумела предоставить искренность и открытость, свежий подход, отсутствие банальных инструментов агитационной работы.

На многочисленных встречах руководство партии демонстрировало откровенную политику, это чувствовалось и, конечно, помогало наладить положительные контакты… Любой гражданин Казахстана мог представить свои идеи, которые записывались и аккумулировались. Надо признать, многое было сделано качественно. Во всяком случае, критики партийной работы не наблюдается даже среди традиционно пессимистически настроенных мнений пользователей социальных сетей», – подчеркнул Эдуард Полетаев.

С ним согласен и автор информационно-издательского проекта «Кто есть кто в Казахстане?» политолог Данияр Ашимбаев. Он отмечает, что в разъяснительной работе участвовали практически все партии, однако основная нагрузка легла именно на аманатовцев.

«Партии «AMANAT» в контексте референдума пришлось проделать огромную работу, презентуя не только поправки в Основной закон, но саму себя, своих депутатов, свои результаты. В ходе кампании были задействованы аналитический проект «Әлеумет», экспертно-дискуссионная площадка «TALQYLAU», активизирована сеть общественных приемных, в том числе с подключением юристов к работе с населением и разъяснению поправок. Представляется, что с этой задачей политобъединение справилось и к будущим парламентским выборам вполне готово», – считает Данияр Ашимбаев.

По словам директора центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарева, на «AMANAT» ложится большая ответственность за качество как кадровой политики, так и работы исполнительных органов, поскольку партия имеет большинство в нижней палате Парламента и маслихатах всех уровней.

Он отметил, что во время подготовки к референдуму было видно, что партия изменила стиль и методы работы с населением, идя в ногу со временем.

«Депутатская фракция партии «AMANAT» в Мажилисе Парламента, похоже, становится «кузницей кадров». Два мажилисмена – Сая­сат Нурбек и Берик Абдыгали­улы – были назначены министром науки и высшего образования и акимом области Улытау соответственно. Таким образом, деятельность руководства страны по реформированию политической системы и проявление гражданской активности, особенно в партийной среде, осуществляются параллельно, оказывая взаимное влияние. Будем надеяться, что в совокупности все это даст сравнительно хорошие результаты» – отметил политолог на своей странице в Facebook.

С ним солидарен и политический обозреватель Никита Шаталов, подчеркнувший, что для «AMANAT» референдум стал экзаменом – после перестройки центрального аппарата и «ухода» административного ресурса партии было необходимо показать, насколько функциональным институтом она является в условиях реформ и окончания транзита.

«Партия в новых условиях тоже быстро перестроилась. Акцент на региональной агитации дал по итогу высокую явку. Учитывая, что было принято решение уйти от старых, традиционных для нашего политического решения методов агитации, основная нагрузка легла на штабы, которые встречались напрямую с людьми и рассказывали о том, за что им (или против чего) предстоит голосовать.

По моим ощущениям, это работало лучше, чем кампания в социальных сетях. Она создала разве что интерес – ведь содержание конституционной реформы трудно объяснить за 5–10-минутный ролик, который часто не досматривают до конца», – написал Никита Шаталов в своем Telegram-канале.

На отсутствие «принудиловки» в агитации указал и политолог Марат Шибутов. По его словам, встречи с гражданами, которые проводили представители партии «AMANAT», представляли собой не только кампанию по разъяс­нению, но и конкретную работу с избирателями.

«Они же не только обсуждают референдум, но и то, что происходит с ними, с их городами, работой и в целом с жизнью. По моему опыту, нашим людям очень часто не хватает простого откровенного разговора с представителями власти, и когда эта возможность предоставляется, то ею пользуются. И чем меньше населенный пункт, тем людям это нужнее», – подчеркнул Марат Шибутов.

Блогер Галым Байтук отметил, что все встречи аманатовцев проходили под эгидой расширения участия простых людей в управлении государством. На фоне «обы­денных встреч и стандартных сборищ» других партий аманатовцы, встречающиеся с людьми во дворах их домов, выглядят действительно «свежо».

«Ни на минуту не останавливалась повседневная деятельность партии: члены мобильных общественных приемных посетили отдаленные села, запущен проект­ный офис «Ауыл аманаты» по повышению доходов сельчан и еще много чего. Впрочем, активизация понятна – в такое время нужно зарабатывать политические очки… В общем, трансформэйшн полным ходом», – отметил блогер.

Директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов положительно оценил разъяснительную работу по поправкам в Конституцию, которую проводила партия в рамках мобильных общественных приемных. А руководитель Казахстанского института общест­венного развития Казбек Майгельдинов считает, что партия проявила особую активность по линии республиканского штаба.

«С одной стороны, это был свое­образный вызов для партии в период трансформации, с другой – хороший экзамен, чтобы показать готовность к электоральному процессу. 218 партийных штабов посетили все области, города республиканского значения и районы», – отметил Казбек Майгельдинов.

Политический обозреватель, сооснователь Клуба молодых экс­пертов при Сенате Жанар Тулиндинова акцентировала внимание на системности агитационной работы «AMANAT» и четкой коор­динации депутатского корпуса всех уровней, которые постарались охватить буквально каждый населенный пункт.

«Я приняла участие в некоторых партийных мероприятиях. Например, в диалоговой площадке «TALQYLAU». Этой площадкой «AMANAT» задает новый формат публичной дискуссии. Открытый и динамичный. Впечатлил масштабный Open Air, посвященный 30-летию госсимволов. Это мероприятие, проведенное буквально накануне референдума, зарядило энергией и воодушевило. И в целом хотелось бы отметить, что «AMANAT» вместе с ребрендингом «помолодела» и обновила стиль работы. Появилась динамика, искренность и непосредственность», – подчеркнула эксперт.

По мнению аналитика Казах­станского института общественного развития Жулдызай Искаковой, агитационная кампания партии «AMANAT» в поддержку референдума стала одним из индикаторов происходящих перемен.

«От встреч в регионах зависело многое. Нужно было убедить людей поверить в новые реформы и отдать голос «за». И здесь прежние административные и формализованные методы бы не сработали. Аманатовцы, судя по результатам, провели неплохую работу», – отмечает Жулдызай Искакова.

Она также обратила внимание на выступление Президента Касым-Жомарта Токаева после референдума, в котором он хоть и обращался ко всем казахстанцам, не акцентируя внимание на партиях, но и вниманием их также не обделил, сказав: «Хотел бы поблагодарить граждан и многочисленные общественные организации, которые приняли участие в разъяснении вносимых в Конституцию изменений».

«В общем, неплохая работа проведена по ребрендингу партии. От прежнего «Nur Otan» на уровне центрального аппарата партии уже мало что осталось», – написала аналитик в аккаунте в социальной сети.

Напомним, что по итогам общереспубликанского референдума 77,18% казахстанцев поддержали внесение изменений и дополнений в Конституцию. Как и ожидалось, заданный Президентом курс общественно-политических реформ вызвал неподдельный и живой интерес у казахстанцев.