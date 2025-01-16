Экспорт Казахстана в Италию вырос до $17 млрд

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Это данные за 11 месяцев 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане под председательством министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева состоялась встреча с участием президента казахско-итальянской торговой ассоциации Марко Беретты. 

Особое внимание в ходе переговоров уделено необходимости налаживания цепочек экспортно-импортных поставок между Казахстаном и Италией, а также другими странами.

«По итогам 11 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и Италией составил 18,2 млрд долларов США. Экспорт из Казахстана в Италию за этот период вырос на 27,3% и составил 17 млрд долларов США», - говорится в сообщении.

Министр Арман Шаккалиев отметил ключевую роль авиагрузоперевозок в обеспечении надежной логистики. Казахстан, благодаря своему стратегическому географическому положению и динамичному развитию аэропортовой инфраструктуры, предоставляет широкие возможности для эффективной доставки грузов. В настоящее время грузовые рейсы в Казахстан выполняет итальянская авиакарго-компания Neos.

Стороны также обсудили заинтересованность итальянской промышленной компании Ansaldo в локализации производства электрических турбин на территории Казахстана. Этот проект может стать важным шагом в укреплении промышленного потенциала Казахстана и углублении экономического партнерства с Италией.

По итогам встречи стороны выразили взаимный интерес в организации казахстанско-итальянского бизнес-форума, который планируется провести в этом году. Ожидается, что форум соберет порядка 100 компаний и более 200 представителей бизнеса из обеих стран.

#Казахстан #Италия #торговля

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