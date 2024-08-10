Электроэнергия в РК подорожала на 32% за год

По итогам первого полугодия в Казахстане произвели 60 млрд кВт·ч электроэнергии — на 3,9% больше, чем годом ранее, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Energyprom.kz

В региональном разрезе больше всего электроэнергии традиционно произвели в Павлодарской области: 24,8 млрд кВт·ч, годовой рост — на 2%. В тройку регионов-лидеров также вошли Карагандинская (6,3 млрд кВт·ч, плюс 1,1% за год) и Атырауская (4,1 млрд кВт·ч, плюс 6,1%) области.

Большую часть производства электроэнергии пришлась на теплоэлектроцентрали: 37,8 млрд кВт·ч — на 11% меньше, впрочем, чем годом ранее. Конденсационными электростанциями произвели 6 млрд кВт·ч, гидроэлектростанциями — 5,3 млрд кВт·ч, газотурбинными электростанциями — 4,1 млрд кВт·ч, тепловыми электростанциями кроме ТЭЦ — 3,5 млрд кВт·ч, ветровыми электростанциями — 2,2 млрд кВт·ч, солнечными электростанциями — 915,6 млн кВт·ч, биогазовыми установками — 827,2 тыс. кВт·ч.

В целом за полный 2023 год в стране произвели 113,6 млрд кВт·ч электроэнергии — практически столько же, сколько и годом ранее (плюс всего 0,1% за год).

По итогам июня текущего года электроэнергия для жителей Казахстана подорожала на 0,2% за месяц и сразу на весомые 31,7% за год.

«Виновной» в месячном удорожании стала Западно-Казахстанская область, где тарифы выросли на 7,9%, в то время как в других регионах они остались на уровне предыдущего месяца.

В годовой динамике удорожание было отмечено во всех регионах страны, за исключением Улытауской области, где тарифы остались на уровне июня 2023 года. Наибольший годовой рост тарифов наблюдался в Актюбинской области: сразу на 69,2%. Несладко пришлось также жителям Атырауской (плюс 68,2% за год), Павлодарской (плюс 48,5%), Восточно-Казахстанской (плюс 44,5%) и Абайской (плюс 44,3%) областей. Наименьший годовой рост тарифов был зафиксирован в Мангистауской области: на 8%.

В среднем по РК цены на электроэнергию для населения составили 2,1 тыс. тг за 100 кВт·ч для первого уровня, 2,8 тыс. тг — для второго уровня, 3,5 тыс. тг — для третьего уровня потребления.