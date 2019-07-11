​Электромобиль – не роскошь

При этом, как отметил вчера на пресс-конференции в Правительстве вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, в 2018-м в рес­публике было выпущено свыше 32 тыс. единиц транспортных средств на общую сумму 205,9 млрд тенге. За 5 месяцев текущего года удельный вес автопрома в машиностроительной отрасли составил 25%.

– Автопром является новой отраслью машиностроения Казахстана и оказывает мультипликативный эффект на другие сферы экономики, позволяя создавать рабочие места, – подчеркнул вице-министр.

По его словам, к настоящему времени число новых рабочих мест в данном секторе достигло 2 тыс. человек, а в смежных отрас­лях промышленности – 7 тыс.

За истекшие 5 месяцев 2019 года произведена 16 921 единица транспортных средств на сумму 114,7 млрд тенге. Выпуск легковых автомобилей вырос на 41,5%, автобусов – в 3,2 раза, грузовых автомобилей – на 35%.

– С запуском в стране программы льготного автокредитования и лизингового финансирования, начиная с 2015 года, выделено в общей сложности 50 миллиардов тенге, – подытожил спикер. – Сюда следует включить и последний транш в размере 10 миллиардов тенге, отправленный в мае текущего года.

Как отметил Аманияз Ержанов, выделенные средства освоены в полном объеме, и программа продолжает работать, благодаря чему в 2018 году было экспортировано 329 единиц автомобилей, а за 5 месяцев года текущего – уже 524.

С прошлого года действует и программа лизинга пассажирских автобусов в рамках поддерж­ки отечественных производителей. В 2019-м на обновление автобусных парков в различных регионах Казахстана из республиканского бюджета выделено 23,5 млрд тенге. По данным МИИР РК, на 1 июня текущего года освоено 13,3 млрд тенге, профинансировано четыре проекта по обновлению автобусных парков в Атырау, Семее, Шымкенте, Павлодаре. Продан в лизинг 571 автобус.

– Для дальнейшего развития автомобильной промышленнос­ти важно сконцентрироваться на крупносерийном производстве путем запуска дополнительных проектов, что будет способствовать созданию на территории страны собственной автокомпонентной базы, – заключил вице-министр. – В апреле текущего года была принята программа совместных действий МИИР РК и Министерства промышленности и торговли РФ в области развития производственной кооперации. В ее рамках предусматривается осуществление проектов по выпуску техники и компонентов АТС марки КамАЗ, производству машин марки Hyundai и компонентов к ним, строительству автозавода полного цикла АО «Азия Авто».

Рассуждая о глобальной ситуации в автомобильной индустрии, Аманияз Ержанов в качестве одного из мировых трендов назвал производство экологически чистых машин. Сегодня отечественные предприятия автомобилестроительного сектора, на его взгляд, занимаются детальным изучением процесса создания электромобилей.

– В Казахстане созданы производства по сборке практически всех видов автотранспортных средств, – считает вице-министр. – Мы не должны отставать от зарубежных автопроизводителей, которые считают, что к 2022 году продажа электромобилей достигнет 89%.

Однако для этого следует поработать над снижением себестоимости продукции. Как сообщили в ведомстве, цены на отечественные электромобили сегодня в полтора раза выше, чем на те, которые выпускает Tesla и другие компании.

Несмотря на то, что Tesla поставила на поток уже третье поколение электромобилей, их стоимость на сегодня все еще достаточно высока. Вместе с тем, по словам Аманияза Ержанова, цена зависит от комплектации электрокара.

– Это связано с особенностями аккумулятора, – заявил он. – Над этими батареями и работают наши производители. Более того, научные институты получили задание изготовить литиевые батареи в Казахстане, потому что у нас для этого имеется сырье в большом объеме. Мы можем даже экспортировать их в будущем.

Делясь планами по снижению цен на электромобили, вице-министр рассказал также о том, что в настоящее время ведется работа по специальному инфраструктурному развитию столицы, Алматы и трассы Нур-Султан – Щучинск.

– Там везде ставятся электрозарядные станции. По остальным городам и областным центрам инфраструктура будет развиваться по мере увеличения количества электромобилей, – пояснил он.

На сегодня по отечественным автострадам передвигаются не менее 200 электромобилей, часть из которых – отечественного производства.