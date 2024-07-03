Эмомали Рахмона встретили в аэропорту Астаны

Фото: пресс-служба правительства РК

Эмомали Рахмон прибыл в столицу Казахстана на саммит ШОС. Президента Таджикистана в аэропорту Астаны встретил премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Таджикистан входит в ШОС с момента основания организации в 2001 году. За последние 5 лет товарооборот только с Казахстаном увеличился на 48,2% и составил $1,1 млрд.

В рамках ШОС за этот период также фиксируется стабильный рост данного показателя между всеми странами-участницами – с $42 млрд в 2019 году до $66 млрд в 2023.