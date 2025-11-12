Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию, названный им «рубежным событием в истории двусторонних отношений», закрепил курс на всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзничество.

Денис Алексеевич Борисов — известный российский политолог и эксперт по евразийской интеграции. Его аналитика отличается акцентом на прагматизме, энергетике и технологическом суверенитете. Эксперт анализирует, почему этот визит, кульминацией которого стало подписание Декларации о партнерстве, является триумфом прагматизма Астаны и укрепляет позиции Казахстана как универсального командного игрока в Евразии.

– Визит Президента Токаева в РФ был назван «рубежным событием». Как Вы оцениваете роль Казахстана под его руководством в архитектуре постсоветского пространства, и насколько это соответствует политике здравого смысла, которую исповедует Глава государства?

– Казахстан сегодня – один из ключевых участников и сооснователей кооперационных процессов на постсоветском пространстве. Исторически народы Великой степи находились в самой гуще интеграционных процессов. Сегодня Москва и Астана находятся в одной упряжке, выстраивая евразийскую кооперацию на новых договорных принципах.

Президент Токаев последовательно продолжает этот курс, демонстрируя преемственность в деле укрепления многосторонних институтов. Среди примеров – Международная организация по русскому языку и инициатива СНГ+. Все это показывает, что Казахстан под руководством Токаева – универсальный командный игрок. Он действует не из идеологических соображений, а из логики стратегической сопряжённости и коллективной ответственности за устойчивость региона. Токаев способен брать на себя лидерство, снимать напряжение или отвлекать внимание тогда, когда это нужно для сохранения общего баланса.

– Визит включал XXI Форум межрегионального сотрудничества в Уральске. Россия уже является первым инвестиционным партнером Казахстана, нарастив в 2024 году капиталовложения до рекордных $4 млрд. Как Вы оцениваете экономический потенциал этого формата, и какие направления сотрудничества должны стать локомотивами для достижения цели в $30 млрд товарооборота?

– Межрегиональный форум – это уникальная площадка, где рождаются конкретные экономические, инфраструктурные и гуманитарные проекты. Сегодня Россия – крупнейший торговый (28 млрд) и инвестиционный партнер. Локомотивами для достижения цели в $30 млрд должны стать системные направления: промышленность, металлургия, нефтехимия и машиностроение. Здесь работают 20 тысяч компаний с российским участием, что составляет почти половину всех предприятий с иностранным капиталом. Визит Токаева – это не просто дипломатический протокол, а работа с реальной экономикой, направленная на защиту совместных инвестиций и поиск новых форм промышленного и технологического партнёрства.

– По итогам визита подтверждено сотрудничество с «Росатомом» по строительству первой АЭС. Какие подписания или соглашения формируют контуры единой архитектуры энергетической безопасности региона?

– Сегодня Россия и Казахстан выстраивают устойчивую систему энергетического взаимодействия сразу по нескольким направлениям.

Атомная энергетика имеет здесь стратегический масштаб: Казахстан определился с площадкой под строительство АЭС на озере Балхаш. Российский «Росатом» и «Казатомпром» обладают взаимодополняемыми потенциалами, и дальнейшие действия по формированию отраслевого альянса выглядят стратегически целесообразными. Это особенно важно, учитывая, что укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение.

Кроме того, Россия и Казахстан участвуют в формировании единого Центральноазиатского энергетического кольца. Это системное направление, формирующее контуры единой архитектуры энергетической безопасности всего региона. Детально обсуждены также перспективы газового сотрудничества и транзита в третьи страны.

– Казахстан под руководством Токаева стремится к цифровизации и развитию ИИ-технологий. Как Россия может подключиться к таким проектам через совместные инициативы, чтобы обеспечить технологический суверенитет Евразии?

– Вокруг цифровизации и искусственного интеллекта сегодня идёт конкуренция, где технологические решения фактически становятся элементом геополитического влияния. В этих условиях России и Казахстану логично сформировать собственное евразийское видение цифрового развития, опираясь на сильные стороны – советскую математическую школу и инженерную культуру.

Совместные проекты могли бы развиваться в трёх ключевых направлениях: создание общих стандартов и режимов обращения данных; развитие вычислительной инфраструктуры (федерация дата-центров, «суверенные облака»); практическая интеграция ИИ в экономику. Особое значение могло бы иметь создание Российско-казахстанского центра компетенций по ИИ и данным. Смысл в том, чтобы не догонять чужие платформы, а формировать собственные стандарты и сшивать отрасли данными, укрепляя технологический суверенитет.

– В информационном пространстве постоянно противопоставляют Россию и Казахстан из-за диверсификации. Подписание Декларации служит цели укрепления суверенитета Казахстана, или, как считают некоторые, повышает его зависимость от традиционных партнеров?

– Подобные конструкции в духе «вы с нами или против нас» не отражают реальную логику российско-казахстанских отношений. Наши государства – не временные партнёры, а структурные элементы единой евразийской системы.

Укрепление Казахстаном своих позиций как транспортного, энергетического и политического узла Евразии усиливает потенциал Большого Евразийского партнёрства. Успешный Казахстан полностью соответствует национальным интересам РФ. Визит Токаева лишь подтверждает, что взаимная значимость между нашими странами только растёт – как у союзников, способных действовать исходя из собственных, а не навязанных извне сценариев.

– Как визит Токаева может повлиять на роль Казахстана как «моста» между Россией и Центральной Азией? Какие логистические направления будут усилены?

– Роль Казахстана как «моста» между Россией и другими странами Центральной Азии сложилась исторически, институционально и экономически. Визит Токаева подтверждает, что Астана остаётся важным каналом координации интересов региона. В логистике курс не на смену маршрутов, а на увеличение их плотности. Усиливаются направления: «Север–Юг», где Казахстан становится важным сухопутным звеном, соединяющим Россию с Ираном и Индией; а также Транскаспийское направление (ТМТМ), которое не является альтернативой, а дополняет сухопутные пути.

Инициатива Президента Токаева о посредничестве в переговорном процессе по украинскому конфликту, также подтверждает, что символ моста предельно точно отражает международный функционал Казахстана – страны, способной вести диалог со всеми сторонами.