Масштабный проект, имеющий стратегическое значение для повышения надежнос­ти энерго­снабжения южных регио­нов страны, осуществляется в Жамбылской области. Его конечная цель, как сообщают отраслевые эксперты, состоит в снижении зависимости от Объединенной энергосис­темы Центральной Азии и подготовке инфраструктуры к вводу новых генерирующих мощностей, включая объекты ВИЭ, а в среднесрочной перс­пективе – и атомной энергетики.

фото Юрия Беккера

Весомую долю в финансировании этого проекта взял на себя Азиатский банк развития (АБР), который остается надеж­ным партнером Казахстана в осуществлении амбициозных планов по увеличению доли зеленой энергии. Помимо этого, АБР оказывает техническую поддержку Министерству энергетики и KEGOC в повышении гибкости энергосистемы, что позволит интегрировать крупные объемы энергии из возобновляемых источников.

Комментируя ход исполнения проекта по расширению электрической сети Южной зоны – усилению подстанции Шу-500, директор филиала АО «KEGOC» Алматинские МЭС Арман Шайханов отметил, что ввиду важности опережающего инфраструктурного обеспечения предусматривается строительство высоковольтной линии напряжением 500 киловольт по направлению Шу – Жамбыл – Шымкент общей протяженностью 475 км.

На расширяемой части подстанции Шу завершены планировочные работы, выполнен монтаж приемных порталов, куда в будущем будет присоединяться новая линия электропередачи. Кроме того, смонтировано основное силовое оборудование – четыре фазы реакторов на 500 киловольт. В настоящее время ведутся работы по монтажу коммутационной аппаратуры.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком согласно требованиям техники безопасности, экологических и строительных норм. Их окончание намечено к середине 2027 года, что на полгода раньше перво­начального срока.

Особое место при реализации проекта отводится обеспечению казахстанского содержания. Как подчерк­нул Арман Шайханов, все проект­но-изыскательские и строительно-монтажные работы выполняются исключительно силами отечественных компаний. По материалам и оборудованию компания также стремится к максимальному использованию товаров, выпущенных в Казахстане.

На сегодняшний день по этой части казахстанское содержание составляет 67%. В его номенклатуру входят провод, металлоконструкции, железобетонные изделия и, что отрадно, силовое оборудование класса напряжения 500 киловольт, отечественные реакторы, автотрансформаторы.

Общая стоимость расширения мощности энергетичес­ких сетей в рамках проекта составляет 154,1 млрд тенге. Финансирование обеспечивается за счет собственных средств KEGOC при поддержке Банка развития Казахстана.

Данная электроэнерге­тичес­кая инициатива рассчитана на будущее. Ее осуществление соз­даст надежный энергетичес­кий каркас для Алматинской, Жамбылской, Туркес­танской, Кызылординской областей, а также облас­ти Жетысу и Алма­ты. Это позволит не только обеспечить бесперебойное энерго­снабжение потребителей, но и подготовить, как уже было сказано выше, инфраструктуру для интеграции новых объектов генерации.

– Данный проект – один из этапов исполнения стратегических планов, составленных с учетом прогнозного энергетического баланса, спроса на энергию, роста промышленности, для того чтобы и в перспективе национальная энергосистема была надежной, безопасной, уверенно покрывала все энергетичес­кие потребности экономики и населения региона, – подчеркнул Арман Шайханов.