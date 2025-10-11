Масштабный проект, имеющий стратегическое значение для повышения надежности энергоснабжения южных регионов страны, осуществляется в Жамбылской области. Его конечная цель, как сообщают отраслевые эксперты, состоит в снижении зависимости от Объединенной энергосистемы Центральной Азии и подготовке инфраструктуры к вводу новых генерирующих мощностей, включая объекты ВИЭ, а в среднесрочной перспективе – и атомной энергетики.
Весомую долю в финансировании этого проекта взял на себя Азиатский банк развития (АБР), который остается надежным партнером Казахстана в осуществлении амбициозных планов по увеличению доли зеленой энергии. Помимо этого, АБР оказывает техническую поддержку Министерству энергетики и KEGOC в повышении гибкости энергосистемы, что позволит интегрировать крупные объемы энергии из возобновляемых источников.
Комментируя ход исполнения проекта по расширению электрической сети Южной зоны – усилению подстанции Шу-500, директор филиала АО «KEGOC» Алматинские МЭС Арман Шайханов отметил, что ввиду важности опережающего инфраструктурного обеспечения предусматривается строительство высоковольтной линии напряжением 500 киловольт по направлению Шу – Жамбыл – Шымкент общей протяженностью 475 км.
На расширяемой части подстанции Шу завершены планировочные работы, выполнен монтаж приемных порталов, куда в будущем будет присоединяться новая линия электропередачи. Кроме того, смонтировано основное силовое оборудование – четыре фазы реакторов на 500 киловольт. В настоящее время ведутся работы по монтажу коммутационной аппаратуры.
Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком согласно требованиям техники безопасности, экологических и строительных норм. Их окончание намечено к середине 2027 года, что на полгода раньше первоначального срока.
Особое место при реализации проекта отводится обеспечению казахстанского содержания. Как подчеркнул Арман Шайханов, все проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполняются исключительно силами отечественных компаний. По материалам и оборудованию компания также стремится к максимальному использованию товаров, выпущенных в Казахстане.
На сегодняшний день по этой части казахстанское содержание составляет 67%. В его номенклатуру входят провод, металлоконструкции, железобетонные изделия и, что отрадно, силовое оборудование класса напряжения 500 киловольт, отечественные реакторы, автотрансформаторы.
Общая стоимость расширения мощности энергетических сетей в рамках проекта составляет 154,1 млрд тенге. Финансирование обеспечивается за счет собственных средств KEGOC при поддержке Банка развития Казахстана.
Данная электроэнергетическая инициатива рассчитана на будущее. Ее осуществление создаст надежный энергетический каркас для Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей, а также области Жетысу и Алматы. Это позволит не только обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей, но и подготовить, как уже было сказано выше, инфраструктуру для интеграции новых объектов генерации.
– Данный проект – один из этапов исполнения стратегических планов, составленных с учетом прогнозного энергетического баланса, спроса на энергию, роста промышленности, для того чтобы и в перспективе национальная энергосистема была надежной, безопасной, уверенно покрывала все энергетические потребности экономики и населения региона, – подчеркнул Арман Шайханов.