Процесс пошел!

Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Как модернизируется коксохимическое производство

фото пресс-службы АО «Qarmet»

На металлургическом комбинате АО «Qarmet» в ­Темиртау ведется комп­лекс­ное обновление, затрагивающее в том числе коксохимическое производство. Сейчас на предприятии строят коксовые батареи № 8 и № 9. После запуска они заменят четыре устаревших агрегата, производительность которых составляет 480 тыс. тонн сырья в год. Их выведут из экс­плуатации, поскольку они давно выработали свой ресурс.

– Существующие коксовые батареи, вступившие в строй действующих еще в 60-е годы XX века, не способны обеспечить стабильную и безаварийную работу, – отметил директор по управлению проектами АО «Qarmet» Талгат Ахметжанов. – Таким образом, сооружение новых коксохимических мощностей становится ключевым элементом технологической трансформации предприятия. Их запуск позволит не только существенно увеличить объемы выпуска кокса, но и повысить эффективность всей производственной цепочки, от подготовки шихты до выплавки стали.

Строительство коксовых батарей, производящих топливо для плавки чугуна, а затем и стали, началось осенью 2025 года. Тогда был залит фундамент под будущие объекты. Сейчас компания-подрядчик работает на участках размещения коксовых батарей, угольной башни, газоходов и установки тушения кокса. Возводить огнеупорную кладку печей начнут в августе нынешнего года.

Подрядчиком на промышленном объекте выступает китайская Acre Coking & Refracto­ry Engineering Consulting Corpora­tion, специализирующаяся на проектировании и консультировании в сфере производства кокса и огнеупорных материалов.

У корпорации более тысячи успешно осуществленных проектов. Генеральный контракт с ней компания Qarmet заключила вес­ной минувшего года. Это прои­зошло в рамках соглашения о модернизации коксохими­ческого производства и развитии углехимии, подписанного во время визита Премьер-министра РК Олжаса Бектенова в Китай.

– В основе этого проекта – совре­менные технологические решения, обеспечивающие высокий уровень автоматизации, энергоэффективности и экологической безопасности, – сообщил глава филиала компании ACRE в Казахстане Сюе Лучжоу. – Конструкция новых коксохими­ческих агрегатов предусматривает верх­нюю загрузку угольной шихты и нижнюю подачу смешанного газа. Высота камер составляет 7,6 метра, с многоступенчатым подводом воздуха.

Это позволяет обеспечить равномерность коксохимических процессов и стабильное качество продукции. Строительство идет по графику. Компания-подрядчик обещает, что новые установки будут оснащены системами газо­очистки, которые позволят снизить эмиссию вредных веществ в атмосферу. Данный аспект особенно важен для города металлургов Темиртау, учитывая непростую экологическую ситуацию.

Надо сказать, что коксохимическое производство относится к особо вредным. Оно загрязняет атмосферу такими опасными для здоровья соединениями, как сероводород, оксиды азота, фенол, аммиак и угольная пыль.

Что касается инвестиций, то в строительство коксовых батарей будет вложено около 639 млн долларов. Часть этих денег – заемные. Банк развития Казахстана открыл кредитную линию для осуществления инновационного проекта сроком на 13 лет.

Ожидается, что новые коксохимические мощности введут в строй в 2028 году. Они будут производить до 1,5 млн тонн кокса в год. Это позволит Карметкомбинату снизить себестои­мость коксовой продукции и повысить объемы выплавки чугуна и стали.

