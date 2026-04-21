Вместе берегут зеленый мир

Само название Алтай, или Золотые горы, как нельзя лучше говорит о местной природе: золотая середина континента, флора и фауна – от высокогорных зон до степных и полупустынных, больше тысячи видов птиц и животных, 1,3 тыс. видов растений, в том числе десятки эндемиков! При этом экосистемы не знают границ.

Например, снежные барсы каждый год с приходом холодов возвращаются на казахстанскую часть Алтая из Китая. Косули мигрируют минимум по двум коридорам: из российского Прибелушья в долину реки Бухтармы и из казахстанского Западного Алтая в сопредельный российский Усть-Коксинский район. Сложные пути миграции в десятки, а то и сотни километров существуют также у лосей и маралов, не говоря о перелетных птицах. Понятно, что при таких масштабах сотрудникам казахстанского парка и российского заповедника вместе проще решать вопросы противопожарной безопасности, борьбы с браконье­рами, научных наблюдений, развития туризма.

– Для экосистем трансграничного резервата «Большой Алтай» существует немало рисков, – пояснил заместитель генерального директора Катон-Карагайского национального парка Александр Кобзев. – Например, специалис­ты отмечают влияние изменения климата. Есть опасность неустойчивого использования ресурсов, в том числе чрезмерной нагрузки на пастбища. Возможны антропогенные изменения – те же пожары, строительство всевозможных изгородей, загрязнение.

В пример можно привести исследования 1990–2000-х годов, когда на ледниках Катунского хребта нашли следы тяжелых и редких металлов. Ученые связали это с возможным дальним переносом эмиссии металлургических предприятий Восточно-Казахстанской области. Специа­листов волнует периодически возрождающаяся идея переброс­ки части стока могучих алтайских рек, а также строительства на них гидроэлектростанций...

Как отметил замдиректора парка, все, что касается значительных инфраструктурных решений, должно опираться на научную базу. Без этого невозможно правильно оценить влияние хозяйственной деятельности на мир растений и популяцию животных. В том числе большое значение имеет мониторинг биоразнообразия.

– У нас с российскими коллегами есть план совместных мероприятий по «Большому Алтаю», – рассказал руководитель. – Буквально месяц назад в Усть-Коксе прошел круглый стол, где говорили об изучении мигрирующих видов. Парк, например, поделился наблюдениями за весенним и осенним пролетом лебедей-кликунов. Команды договорились оперативно обмениваться информацией о встречах и местах гнездования алтайского кречета, балобана, сапсана.

Отдельное внимание в ходе круглого стола уделили методике изучения миграционных коридоров и состояния копытных животных. Речь шла о сборе генетического материала, и на сегодня в Катон-Карагайском парке к нему уже приступили граничащие с Катунским заповедником Аксуйское, Черновинское и Рахмановское лесничества.

В арсенале инспекторов одноразовые перчатки, пластиковые ложки, герметичные контейнеры, бумажные крафт-пакеты. Каждый образец, например, фрагменты шерсти или кожи, помечается номером, сопровождается пояс­нением, датой, координатами точки сбора. Последние вносятся в GPS-приемники. По словам Александра Кобзева, для науки такой материал служит кладезем данных о кормовой базе косуль, маралов и лосей, местах их кочевок, наличии возможных инфекций и в целом состоянии поголовья.

Трансграничный биосферный резерват расположен на хребтах Катунский, Листвяга, Сарымсакты, Тарбагатай, Южный Алтай. Здесь находится высочайшая вершина Алтая гора Музтау, известная у россиян как Белуха. Здесь больше 290 кв. км ледников, питающих крупнейшие реки Катунь, Берель, Бухтарму. По своему невероятному биоразнообразию резерват «Большой Алтай» входит в 200 эталонных экорегионов планеты.

– Природа Катон-Карагайского нацио­нального природного парка и Катунского заповедника – это размах, мощь просторов, фантастические ландшафты, – заключил заместитель гендиректора. – Территория несет безграничные возможности для экотуризма. Совместная работа казахстанских и российских специалистов помогает вдумчивому отношению к биоразнообразию горной системы, а значит – его сохранению.