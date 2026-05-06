Интеллектуальный капитал в действии

К 2035 году доля инновационной продукции в ВВП республики должна составить 3%. Для достижения этой амбициозной цели Правительство внедряет беспрецедентные налоговые льготы – до 300% – на НИОКР, развивает сеть науко­градов, стимулирует коммерциализацию технологий.

Как отметил Премьер-министр Олжас Бектенов, выступая 31 марта на заседании Правительства, в Казахстане все шире внедряются различные финансовые инст­рументы по коммерциализации результатов научных исследований. В рамках грантового финансирования определена минимальная доля софинансирования бизнеса не менее 25% от общей суммы гранта. Сформирована правовая и бюджетная база для развития отраслевой науки.

Дополнительный импульс развитию технологий и инноваций призвана придать недавно принятая Концепция по созданию наукоемких территорий. Она напрямую касается развития наукограда в Курчатове, а также двух технологических парков на базе Института ядерной физики в Алматы и Назарбаев Университета в Астане.

По данным заместителя Премь­ер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, озвученным на заседании, в 2025 году министерством успешно завершен проект «Стимулирование продуктивных инноваций». Совокупный экономический эффект от его осуществления составил более 53 млрд тенге, обеспечена двукратная отдача на каждый тенге заемных средств. Создан венчурный фонд Tumar Ventures. В рамках проекта профинансировано более 90 инновационных стартапов. Объем коммерциализации технологий превысил 35 млрд тенге.

Также по итогам реализации проекта привлечено свыше 9 млрд тенге частных инвестиций, создано более 600 качественных рабочих мест, обеспечены значительные налоговые поступления в бюджет.

Среди поддержанных инициа­тив с наиболее высоким экономическим эффектом следует упомянуть проект EcoSave по производству отечественных биопрепаратов для защиты рас­тений. Благодаря его осуществлению удалось на 15% повысить урожайность культур и сократить применение пестицидов. Достигнут экономический эффект в 1,8 млрд тенге, тогда как сумма полученного государственного гранта составляла 110 млн тенге.

Другой успешный пример – проект Asia Trafo по разработке высоковольтного шунтирующего реактора 500 кВт с системой мониторинга. Он позволил заместить импортные аналоги и ввести в эксплуатацию на электроподстанциях 23 единицы подобных компенсирующих устройств. При сумме гранта в 319 млн тенге достигнут экономический эффект в 16 млрд.

– Важным инструментом поддержки стартапов стал венчурный фонд Tumar Ventures. Общий объем фонда составил 8,9 миллиарда тенге, из которых 4,2 миллиарда – вклад государства, а 4,7 миллиарда – частные инвестиции. На текущий момент фондом профинансировано 22 стартапа, – сообщил Жаслан Мадиев.

В соответствии с поручением Главы государства инновационная деятельность в Казахстане передана в ведение Министерства науки и высшего образования. Как сообщил руководитель этого ведомства Саясат Нурбек, респуб­лика занимает 81-е место в Global Innovation Index (GII) и 55-е – в Индексе экономической сложности (ECI) Гарвардского университета.

GII – комплексный международный индекс, включающий 78 индикаторов. Место страны в данном рейтинге – результат работы не одного ведомства, а согласованных усилий более 10 госорганов по ключевым нап­равлениям инновационного развития.

В государстве ведется работа по обеспечению эффективного функционирования базовой экосистемы науки, технологий и инноваций. Запущены 303 научные лаборатории, 62 центра коммерциализации. Одновременно расширяется финансовая поддержка.

Увеличено финансирование науки, внедрены налоговые стимулы для НИОКР, впервые соз­дан эндаумент-фонд, в который уже привлечено 2 млрд тенге с дальнейшей целью поэтапного формирования капитала в объе­ме 10 млрд тенге.

Особое значение имеет тот факт, что данная экосистема выстраивается не изолированно, а в тесной кооперации с Astana Hub и Международным цент­ром искусственного интеллекта Alem.ai. Главная цель кооперации – развитие технологических цепочек. Следующий шаг – формирование наукоемких территорий. Решение этой задачи будет обеспечено через создание наукоградов и научно-технологичес­ких парков.

Смысл этой модели состоит в том, чтобы строить не отдельные объекты, а инновационные центры, в которых научная идея быстрее проходит путь до технологии, производства и рынка. Таким образом, особое значение приобретает практический механизм, который позволит наполнить инфраструктурную базу конкретными проектами. У каждого региона должна быть своя инновационная специализация, основанная на его экономике, научной базе и экспортном потенциале.

К примеру, у Северо-Казах­станской области это агробиотехнологии, у Актюбинской – нефтехимия. Первично именно предприятия и регионы формируют технологические запросы.

– Успешно внедряются инновационные технологии в области сейсморазведки, ранее не применявшиеся в Казахстане, – доложил на заседании Правительства председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов.

В частности, используются беспроводные приемники для ускорения полевых сейсморазведочных работ до 20% и электромагнитные импульсные источники для работы в труднодоступных зонах и на мало­изученных участках. На сегодня остаточные извлекаемые запасы нефти на операционных активах составляют около 445 млн тонн, при этом более 50% запасов относятся к трудноизвлекаемым.

В этой связи «КазМунайГаз» внедряет инновационные технологии для вовлечения трудноизвлекаемых запасов в разработку.

Одним из магистральных нап­равлений является масштабирование технологии полимерного заводнения. Для разработки залежей высоковязкой нефти внедряется технология чередую­щейся закачки пара и воды. Параллельно развиваются современные технологии бурения. Начато бурение горизонтальных скважин с наклонным устьем в 45 градусов, что позволило вовлечь в разработку дополнительно 2,2 млн тонн извлекаемых запасов. Кроме того, с применением технологии Slim Hole пробурены скважины малого диаметра, что способствовало сокращению затрат на 30%.

В нефтепереработке проводится системная работа по внедрению новых технологических решений, направленных на повышение индекса надежности до 96%. Одним из ключевых показателей эффективности НПЗ является выход светлых нефтепродуктов, который к 2029 году планируется довести до 83%. Это станет возможным за счет применения современных катализаторов и присадок, автоматического управления технологическими процессами, а также внедрения умных технологий без остановки производства.

Таким образом, инновационная политика Казахстана переходит к фазе создания целостной экосистемы, где научная идея находит кратчайший путь до рынка. Внедрение передовых технологий в таких гигантах, как «КазМунайГаз», а также успех проектов в агрохимии и энергетике доказывают: инновации – прямой инструмент экономичес­кой эффективности.