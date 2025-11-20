Также он акцентировал внимание на гонконгском гриппе.

– Грипп А (H3N2), который часто называют гонконгским, не является новым вирусом. Впервые он выявлен еще в 1968 году и с того времени регулярно циркулирует в мире. На территории Казахстана этот вирус также присутствует уже многие годы, и его периодическая регистрация является обычной частью сезонного эпидемио­логического процесса. Циркуляция гриппа была установлена в первой половине октября, что немного ранее прошлогоднего эпидсезона. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено, – пояснил Тимур Султангазиев, добавив, что выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона.

В условиях сезонного подъема заболеваемости усилена работа организаций ПМСП. За последнюю неделю в республике зарегистрировано 183 тыс. случаев ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей рост наблюдается в 1,2 раза, то есть примерно на 20%. Среди школьников за неделю зарегистрировано более 6 тыс. случаев ОРВИ и 13 случаев гриппа.

– Работа организаций ПМСП усилена, соблюдаются требования противоэпидемического режима. Амбулаторно получают лечение порядка 80 процентов пациентов с ОРВИ и гриппом. Для обеспечения медпомощью пациентов на уровне первичного звена организовано 995 мобильных бригад, 1 800 фильтр-кабинетов, более половины из них – для беременных и детей. Экстренную медпомощь предос­тавляют 1 600 бригад скорой помощи, – отметил представитель Минздрава.

Также из его данных следует, что для оказания помощи в инфекционных стационарах и инфекционных отделениях развернуто порядка 11 тыс. коек, а госпитализировано сегодня чуть больше 8 тыс. пациентов.

– Обеспечен достаточный запас противовирусных и жаропонижаю­щих препаратов, дезинфицирующих средств, – заверил Тимур Султангазиев.

Представитель Минздрава напомнил о важности соблюдения правил по профилактике ОРВИ, порекомендовав ограничить посещение мест массового скопления людей, регулярно проветривать помещения, использовать антисептики, дезинфицирую­щие салфетки и чаще мыть руки. А при появлении симптомов гриппа или ОРВИ он посоветовал оставаться дома и не ходить в организованные коллективы.